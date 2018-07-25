Волкер рассказал о "подарках" Трампа Путину за счет Украины

На встрече в Хельсинки 16 июля президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным Вашингтон не "делал подарков" Москве за счет Украины.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, уточнив, что на встрече не было шагов по признанию российской аннексии Крыма, поддержке референдума или "российской позиции по созданию силовой группы для защиты мониторинговой миссии" на Донбассе.

"То, что прогнозировали, или то, чего опасались, не произошло", – подитожил Волкер.

По его словам, Украина может быть уверена, что США "делают правильные шаги".

"При этих обстоятельствах можно сказать, что переговоры между США и Россией направлены на разрешение конфликта в Украине… США не уступили ни по одному из вопросов, которые могут волновать Украину. Не было никаких подарков для России за счет Украины", – продолжил Волкер.

Напомним, также Волкер выступил за особый статус Донбасса.