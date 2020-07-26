Волкер: Путин – слабый лидер, Россия теряет силу

Бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что президент России Владимир Путин "слабый" как политический лидер.

Такое мнение Волкер высказал в интервью проекту "Крым.Реалии", видеоверсия которого была опубликована 26 июля. Журналист спросил у американского дипломата, "когда Россия изменится".

"Это невозможно предвидеть. Впрочем, мы видим слабую систему, видим слабого политического лидера, наблюдаем упадок экономики и инфраструктуры, сокращение населения", – ответил Волкер.

"Россия – это сила, у которой есть много средств, но все эти средства она со временем теряет. А вот Украина, Европа и США тем временем будут оставаться очень сильными", – считает дипломат.

Как писал OBOZREVATEL, Курт Волкер ранее заявил, что пока не видит возможностей для международных переговоров с Россией об аннексированном Крыме.