Экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер высоко оценил достижения пятого президента Петра Порошенко в борьбе с российской агрессией.

В интервью Укринформу американский дипломат отметил, что РФ и дальше пытается оказывать давление на Киев на международной арене.

"По моему мнению, очень важно то, что сделал президент Порошенко – он восстановил украинскую армию и остановил прямую агрессию Путина", – сказал Волкер.

"Однако, мы и в дальнейшем наблюдаем, что Россия и Путин продолжают отрицать любую причастность к вмешательству в Украину, что, как мы знаем, не соответствует действительности", – добавил он.

Петр Порошенко и Курт Волкер eurosolidarity.org

Как писал OBOZREVATEL, ранее Волкер заявил, что стратегической целью России в Украине является появление услужливой власти, которая будет иметь пророссийский вектор.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram