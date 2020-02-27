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27 февраля • обновлено в 21:46
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Волкер: Порошенко восстановил армию Украины и остановил агрессию Путина

2.6т
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Экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер высоко оценил достижения пятого президента Петра Порошенко в борьбе с российской агрессией.

В интервью Укринформу американский дипломат отметил, что РФ и дальше пытается оказывать давление на Киев на международной арене.

"По моему мнению, очень важно то, что сделал президент Порошенко – он восстановил украинскую армию и остановил прямую агрессию Путина", – сказал Волкер.

"Однако, мы и в дальнейшем наблюдаем, что Россия и Путин продолжают отрицать любую причастность к вмешательству в Украину, что, как мы знаем, не соответствует действительности", – добавил он.

Петр Порошенко и Курт Волкер

Петр Порошенко и Курт Волкер

eurosolidarity.org

Как писал OBOZREVATEL, ранее Волкер заявил, что стратегической целью России в Украине является появление услужливой власти, которая будет иметь пророссийский вектор.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персоны
Курт Волкер Петр Порошенко
Место
Украина
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Ещё бы! Петя столько бабла Волкеру отслюнявил, что ему не только хвалить Петю надо, а делать м и н е т каждый день.
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Это подписав минск он остановил Путина ?
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Питон Каа
Питон Каа
Оба этих "государственных деятеля" оказались не нужны на службе своим государствам...
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