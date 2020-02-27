Экс-спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер высоко оценил достижения пятого президента Петра Порошенко в борьбе с российской агрессией.
В интервью Укринформу американский дипломат отметил, что РФ и дальше пытается оказывать давление на Киев на международной арене.
"По моему мнению, очень важно то, что сделал президент Порошенко – он восстановил украинскую армию и остановил прямую агрессию Путина", – сказал Волкер.
"Однако, мы и в дальнейшем наблюдаем, что Россия и Путин продолжают отрицать любую причастность к вмешательству в Украину, что, как мы знаем, не соответствует действительности", – добавил он.
Петр Порошенко и Курт Волкер
eurosolidarity.org
Как писал OBOZREVATEL, ранее Волкер заявил, что стратегической целью России в Украине является появление услужливой власти, которая будет иметь пророссийский вектор.
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