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Волкер озвучил, чего США ждет от Зеленского

1.9т Читать материал на украинском

Американское правительство поддерживает инициативы, которые объявлял украинский президент Владимир Зеленский во время предвыборной кампании и которые звучат сейчас, пока формируется правительство.

Об этом в интервью "Прямому" заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты ожидают работу нового украинского парламента.

"Это и обещания продолжить реформы, и бороться с коррупцией, и намерения продолжить деолигархизацию, и объявленный путь на сближение с ЕС и НАТО. Мы также высоко ценим заявления о том, что Украина будет выполнять свои обязательства для достижения мира. Мы все это очень поддерживаем", - подчеркнул дипломат.

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Курт Волкер

Курт Волкер

"Прямой"

В то же время он отметил, что Зеленский пока не имел возможности воплотить свои инициативы, потому что парламент еще даже не начал работу.

"Думаю, это произойдет уже ближайшие недели. И тогда мы увидим, какое сформируется правительство, кто станет премьер-министром, кто возглавит МИД. И мы хотим близко сотрудничать с новой командой над выполнением всех объявленных намерений и инициатив. И мы бы хотели, чтобы на момент визита президента Зеленского в Белый Дом мы могли бы говорить и о том, чего достигла украинская власть и о наших достижениях в двустороннем сотрудничестве", - констатировал Волкер.

Также спецпредставитель Госдепа сообщил, что стороны пока не определили дату визита Зеленского в США.

"Обоих президентов ожидают на торжествах в Варшаве, поэтому возможно они смогут встретиться именно там и побеседовать, но мы все еще работаем над датами визита в Белый дом", - констатировал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлая встреча Волкера с Зеленским состоялась месяц назад 26 июля.

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Персоны
Курт Волкер Владимир Зеленский
Место
США
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Куратор..наставник...хозяин..
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филипп филипыч
филипп филипыч
"мы хотим близко сотрудничать с новой командой" предлагаю выделить отдельное кресло в кабмине и центральное в парламенте)) эх упоротые а вы еще ведь оправдываете убийства своих сограждан словами война за независимость
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