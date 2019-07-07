Волкер договорился с куратором Путина по Донбассу: что известно

Уже эти летом может состояться новая встреча лидеров стран в "нормандском формате".

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер по итогам встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, передает "Голос Америки".

Волкер отметил, что только после проведения в Украине выборов в Верховную Раду, будет ясно сможет ли президент Владимир Зеленский сформировать большинство в парламенте, необходимое, чтобы поддержать план воплощения "Минска".

"Я связывался с российским партнером на переговорах Сурковым, просто чтобы узнать, считает ли он это время подходящим для встречи. Мы еще не знаем, состоится встреча или нет. Если да, это будет чуть позже летом, возможно", – подчеркнул спецпредставитель.

При этом дипломат добавил, что Россия не идет на переговоры, утверждая, что Украина несет за все ответственность и должна вести переговоры с террористами "Л/ДНР".

"К сожалению, мы не слышали значительных новостей от России… Поэтому сейчас, со стороны России это не выглядит многообещающим. Однако, сам факт проведения встречи является, возможно, полезным", – добавил он.

Курт Волкер

Волкер напомнил, что США не являются частью "нормандского формата", и "именно поэтому мы проводим активные консультации с Украиной, а также с Францией и Германией". И только после выборов в Раду можно будет принимать нужные для "Минска" законы.

"Например, предложенная децентрализация в рамках Конституции, вопрос специального статуса и амнистии, и возможность провести местные выборы, когда позволит ситуация в плане безопасности", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Курт Волкер сообщил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа должна состояться в ближайшее время, так как Белый Дом приготовил важный сигнал для украинского президента.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!