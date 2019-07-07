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Волкер договорился с куратором Путина по Донбассу: что известно

8.8тЧитать материал на украинском

Уже эти летом может состояться новая встреча лидеров стран в "нормандском формате".

Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер по итогам встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, передает "Голос Америки".

Волкер отметил, что только после проведения в Украине выборов в Верховную Раду, будет ясно сможет ли президент Владимир Зеленский сформировать большинство в парламенте, необходимое, чтобы поддержать план воплощения "Минска".

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"Я связывался с российским партнером на переговорах Сурковым, просто чтобы узнать, считает ли он это время подходящим для встречи. Мы еще не знаем, состоится встреча или нет. Если да, это будет чуть позже летом, возможно", – подчеркнул спецпредставитель.

При этом дипломат добавил, что Россия не идет на переговоры, утверждая, что Украина несет за все ответственность и должна вести переговоры с террористами "Л/ДНР".

"К сожалению, мы не слышали значительных новостей от России… Поэтому сейчас, со стороны России это не выглядит многообещающим. Однако, сам факт проведения встречи является, возможно, полезным", – добавил он.

Курт Волкер

Курт Волкер

Волкер напомнил, что США не являются частью "нормандского формата", и "именно поэтому мы проводим активные консультации с Украиной, а также с Францией и Германией". И только после выборов в Раду можно будет принимать нужные для "Минска" законы.

"Например, предложенная децентрализация в рамках Конституции, вопрос специального статуса и амнистии, и возможность провести местные выборы, когда позволит ситуация в плане безопасности", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Курт Волкер сообщил, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа должна состояться в ближайшее время, так как Белый Дом приготовил важный сигнал для украинского президента.

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Тема
Минские договоренности
Персоны
Курт ВолкерВладислав Сурков
Теги
нормандский форматДонбасс
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Забавно А кто такой этот маленький (рост 152 см) дядька?? Путин же конкретно вам идиотам сказал...что встреча возможно в формате три члена...Или Путин...или Зеленский Обозреватель ты что...Окраине об этом не рассказывал????
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
так Сурков 3 раза уволили и 10 раз отстранили, обоз же так писал
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Plotnikov Alex, Очередной пример...обыденного вранья Обозревателя...повседневного)))
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Mega Death
Mega Death
Куратор Путина?)) Суркову сколько лет было когда Вова ФСБ возглавил
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