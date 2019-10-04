Скандал с Трампом и Зеленским: Волкер дал неожиданные показания по Луценко

Бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер дал показания в Конгрессе по делу о возможном давлении американского президента Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что не доверяет информации бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, передает CNN, ссылаясь на два осведомленных источника.

В свою очередь The Washington Post пишет, что, давая показания, Волкер подчеркнул, что даже советовал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани с опаской относиться к информации, которую предоставляют источники из Украины о деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Курт Волкер ZN.ua

"Волкер рассказал, что предостерегал Джулиани не доверять информации, которую он получал от украинских политических фигур о деятельности Байдена и его сына в Украине. Он добавил, что пытался предостеречь Джулиани, что его украинские источники являются ненадежными и что ему не стоит им доверять", – признались инсайдеры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

27 сентября на фоне украино-американского скандала Волкер подал в отставку.

Стало известно, что Волкер на своей должности мог лоббироватьинтересы Raytheon Company, которая производит Javelin.

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