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4 октября • обновлено в 14:34
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Скандал с Трампом и Зеленским: Волкер дал неожиданные показания по Луценко

5.5т Читать материал на украинском

Бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер дал показания в Конгрессе по делу о возможном давлении американского президента Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что не доверяет информации бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, передает CNN, ссылаясь на два осведомленных источника.

В свою очередь The Washington Post пишет, что, давая показания, Волкер подчеркнул, что даже советовал адвокату Трампа Рудольфу Джулиани с опаской относиться к информации, которую предоставляют источники из Украины о деятельности бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.

Новости
"Давление" Трампа на Зеленского: Волкер дал показания

Курт Волкер

Курт Волкер

ZN.ua

"Волкер рассказал, что предостерегал Джулиани не доверять информации, которую он получал от украинских политических фигур о деятельности Байдена и его сына в Украине. Он добавил, что пытался предостеречь Джулиани, что его украинские источники являются ненадежными и что ему не стоит им доверять", – признались инсайдеры.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Курт Волкер Юрий Луценко Рудольф Джулиани Дональд Трамп Владимир Зеленский Джо Байден
Место
Украина
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Федоров Федор
Федоров Федор
То есть Волк иными словами сказал, что власти Украины лживы и им не стоит доверять? Ну может быть для Волка это и откровение, но остальным это давно известно.
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
о как, а ведь Волкер ваш такой друг, такойдруг!! и вдруг...
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