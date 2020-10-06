Зеленский дал интервью о Путине, Донбассе и ЕС: главные заявления

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью изданию Politico Europe, где рассказал о переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и о ситуации на Донбассе.

Текст интервью был опубликован на сайте Офиса президента. OBOZREVATEL собрал самые главные заявления Зеленского.

Переговоры с Путиным

Зеленский заявил, что переговоры с главой РФ Владимиром Путиным помогли вернуть нашей стране пленных украинцев.

"Я считаю, что возвращение наших пленных, а сегодня их 140 (возвращено – Ред.) – этого бы никогда не произошло, если бы у нас не было диалога с президентом Путиным... У нас есть вопросы, которые не рассматривались в нормандском формате. Этот вопрос возвращения наших моряков, гуманитарных сложностей у крымчан, которые находятся в плену, многие из них за решеткой. Такие вопросы надо решать с президентом России", – пояснил Зеленский.

Евросоюз

Зеленский заявил, что ЕС помогает Украине отстаивать суверенитет и территориальную целостность, вводя санкции против России за оккупацию Крыма и Донбасса.

"Если говорить на неформальной языке, санкции – это вопрос номер один. Поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности со стороны ЕС зависит от мощной санкционной политики, направленной против агрессии Российской Федерации", – подчеркнул глава государства.

Языковой вопрос

По мнению Зеленского, в Украине люди не будут объединяться вокруг идеи одного общего национального языка, так как население говорит на разных языках.

Гарант отметил, что в соседней России информационная политика как раз и базируется на теме религии и языка. К тому же в РФ хотят вернуться к режиму СССР.

"Украина – демократическое, либеральное, унитарное государство. Государственный язык – украинский, но у нас, поверьте, есть русский язык. Многие люди говорят на польском, венгерском, румынском, болгарском. У нас такая богатая, большая страна. Вокруг языка никто не будет объединяться, и это уже говорили в начале войны, когда оккупировали Донбасс. Всем казалось, что, например, в Днепре и Днепропетровской области, где большинство людей говорит на русском языке, тоже присоединяться к российской политике, к эскалации конфликта и к расколу в Украине", – рассказал глава государства.

Зеленский рассказал, что сам родился в Кривом Роге, где в основном говорят на русском языке, но там живут "большие патриоты Украины".

"Это была большая, трагическая ошибка Кремля в отношении нашей страны. Вернуть отношения, которые были между людьми ... Я не знаю, сколько нужно лет и или это в принципе возможно сегодня ... Людей, которые любили, довели до состояния, когда они ненавидят. Вот до чего дошла эта ошибочная политика в желании вернуться в Советский Союз. Я уверен, этого не произойдет в любом случае. Украина ни на что никогда не променяет свою независимость", – подчеркнул президент.

Донбасс

Также Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.

"Я бы расставил здесь очень правильно точки: в каком смысле не хочет говорить президент Украины с президентом России, и кто именно распространяет информацию в СМИ о том, что Украина не должна говорить с Россией. Уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией", – заявил гарант.

При этом глава государства отметил, что вопрос изменений в Конституцию Украины относительно "особого статуса" Донбасса может рассматриваться в рамках децентрализации. Зеленский добавил, что недоволен тем форматом Минских переговоров, который существует, и последовательностью, а также формулировкой некоторых пунктов, которые подписаны.

Также гарант объяснил, почему пока невозможно проведение выборов в оккупированных районах Донбасса.

"Мы не знаем, что будет происходить, если не будет (контролируемой Украиной. – Ред.) границы между Украиной и Россией. Границу Украины должна контролировать именно украинская власть. Я это говорю открыто. Я считаю, что по-другому не может быть. Общественный взрыв у нас в Украине, тот или иной пункт – это просто физически невозможно", – объяснил свою позицию Зеленский.

Местные выборы

Также президент рассказал, что его фавориткой на выборах мэра Киева является представительница партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"По закону Украины я не могу агитировать за ту или иную персону. Но вы понимаете, когда есть представитель партии, которая представляет сегодня интересы государства, крупнейшей партии – "Слуга народа"... Конечно, мне в любом случае ближе человек с этой партии", – сказал президент.

Переезд в резиденцию

Зеленский заверил, что загородная президентская резиденция для него – это просто отель.

"Я никуда не переезжаю, у меня есть квартира. Я выехал из своего дома, у меня был частный дом под Киевом, но там было невозможно работать из-за ковид. Дом был продан. Тогда я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома ", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заинтересована в установлении мира на Донбассе, однако ключевые шаги к этому должна сделать Россия.