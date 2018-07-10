Войска РФ в Киеве и переворот: как Кремль попытается сменить власть в Украине

В преддверии парламентских и президентских выборов в Украине в 2019 году Россия предпримет ряд попыток добиться нужного для себя результата и не допустить победы прозападных сил и кандидатов.

В частности, как говорится в аналитическом материале "Информационного сопротивления", Кремль может пойти даже на попытку организовать госпереворот в Киеве.

По замыслу Москвы, переворот приведет к власти крайне радикальные силы, в том числе участников добровольческих батальонов с боевым опытом на Донбассе.

"Это уже может быть реальной военной хунтой, подобно тем, что часто приходили ко власти в странах Латинской Америки или Африки. Есть предположение, что Москва может использовать это в качестве повода для проведения стабилизационной "миротворческой операции" для очередной защиты русскоязычного населения от этой хунты. Таким образом, очередной майдан с элементами насилия мог бы сформировать благоприятные условия для последующего вторжения российской армии, для "наведения порядка и стабилизации" Украины, превращающейся, при действенном участии Москвы, в "failed state" для Запада", - говорится в статье.

Также, по словам аналитиков, в пользу данного сценария говорит факт причастности российских спецслужб (ГРУ ГШ РФ) к попытке организации государственного переворота в Республике Черногория.

Новости Сценарии вмешательства России в выборы президента Украины

Еще один сценарий, к которому может прибегнуть Кремль, состоит в вероятности увеличения военной напряженности на Донбассе, террористических атаках и других действиях, которые имеют целью распространить панику, страх и недоверие к украинскому правительству и к правоохранителям, в частности.

Это должно напугать людей и привести к их отказу от участия в выборах.

"Здесь стоит вспомнить о печальной параллели с событиями февраля 2014 года, когда буквально сразу после завершения Олимпиады в Сочи россияне начали специальную операцию по оккупации Крымского полуострова. Есть большой риск, что Восток Украины снова запылает, как только последние группы туристов покинут Россию по завершении футбольного первенства", - считают в ИС.

Помимо этого, напоминают эксперты, Москва действительно располагает сетью организаторов, журналистов, политических экспертов, троллей и ботов, способных влиять на общественное мнение в Украине.

"Весь этот ресурс используется и будет использоваться для "прокачки" выгодного Кремлю кандидата и дискредитации оппонентов. При этом информационная кампания будет рассчитана не только на внутреннюю украинскую аудиторию, но и на зарубежных наблюдателей", - отмечается в статье.

Также, считают в ИС, Москва попытается устроить несколько мощных кибератак для подрыва ситуации для достижения паралича избирательного процесса.

"Избирательная система и технологии страны уязвимы перед вторжением посторонних лиц, и Кремль знает это. Вероятно, эти слабые места будут использоваться для взлома электронной почты и выявления персональных данных ключевых кандидатов в президенты, особенно тех, кто серьезно угрожает Кремлю", - отметили аналитики.

Напомним, ранее была раскрыта тактика России перед выборами президента Украины.