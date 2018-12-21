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''Войны не будет'': в словах Путина об Украине увидели тревожный сигнал

3.3тЧитать материал на украинском

Полномасштабной войны между Украиной и Россией не будет, так как президенту РФ Владимиру Путину сразу "дадут по рукам и голове". Также не стоит надеяться на понимание между нашими странами, потому что глава Кремля не считает Украину страной, а ее население гражданами.

Такой вывод сделал российский и украинский журналист, радио- и телеведущий Матвей Ганапольский проанализировав пресс-конференцию Путина в эфире ток-шоу "Эхо Украины" на "Прямом" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Матвей Ганапольский

Матвей Ганапольский

Скришот из видео

"Хочу вам откровенно сказать: плохое у меня предчувствие. Не имею в виду, что будет война, и уже не дадут ему на войну — дадут и по рукам, и по ногам, и по голове, я так считаю. Но другое — если кто-то из вас надеется, что будет между нашими странами какое-то понимание — не будет понимания, так как не считает президент Российской Федерации нашу страну Украину — страной, а считает ее каким-то обрубком чего-то, не считает он вас за граждан. Он вас считает таким быдлом, которым руководит или Порошенко, или запад, или что-то такое, что вам скажут — вы туда и бежите. Прямые оскорбления, прямое унижение и ложь, ложь, ложь", — сказал Ганапольский.

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Также журналист отметил, что глава Кремля все время врал про Украину и назвал его "брехунцом".

"Был, как это сказать... я не могу найти слова такого цензурного, я не знаю как сказать, ну короче говоря, президент Российской Федерации, врал о нашей с вами стране. Брехунец. Вот у нас дома, я не знаю или говорил вам, стояла в 1960-70-х годах радиоточка, и там, помните, о партии и так далее. Мой отец говорил: "Давай включим брехунец", — добавил Ганапольский.

Как сообщал OBOZREVATEL, на пресс-конференции президента России украинский журналист Роман Цимбалюк буквально атаковал Путина неудобными вопросами о войне в Украине, вмешательстве в выборы и захвате украинских моряков в Черном море. Журналист был настолько настойчив, что президент РФ изначально даже испугался общения с ним. Позднее он все же ответил на все вопросы, пытаясь обвинить во всем Украину.

В свою очередь, Путин также заявил, что аннексии украинского Крыма со стороны РФ не было.

Также глава Кремля высказался о недооценке угрозы ядерной войны, которая может уничтожить планету и цивилизацию.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтРоссийская военная угроза
Персоны
Владимир ПутинМатвей Ганапольский
Место
Украина
Теги
Россиявойна
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Пыня озвучивает желания 86% цапья, но, как говорится, кацапа лает караван идёт, мы строим цивилизованное государство, Ресурсная Педерация деградирует до уровня макак и бесится перед распадом, но то их половая драма, не будем им мешать...
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