"Войну не остановить": Бутусов предупредил о провале переговоров Путина и Зеленского

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина в "нормандском саммите" не приведут к миру на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщил журналист и военный эксперт Юрий Бутусов, отметив, что у лидеров стран разные цели на переговорах в Париже.

"Россия не собирается возвращать Донбасс без признания Украиной захвата Крыма. Путин начал войну на Донбассе, чтобы заставить Украину признать захват Крыма… Россия берет контроль часть Донбасса по образцу Приднестровья. Выдаются паспорта, лицензии учебным заведениям, российское законодательство и рубли. То есть присоединение происходит не де-юре, а де-факто. Они хотят показать, что Украина признает правосубъектность "ЛДНР", – пояснил он.

Бутусов добавил, что Путин намерен заключить с Украиной новое газовое соглашение и добиться отказа нашей страной от победы в судах.

"Уничтожить Украину Путину очень мешает трубопровод, по которому газ поставляется из РФ в Европу. Поэтому для транзита газа в Европу в обход Украины Путин построил ТРИ газопровода стоимостью около 80 миллиардов долларов – они никогда себя не окупят. С 1 января 2020 года "Нафтогаз" и "Газпром" должны заключить новое соглашение, и РФ собирается сделать все возможное, чтобы выбить из Украины самые выгодные для себя условия, а лучше всего – вообще выбить Украину из числа транзитеров", – написал он.

При этом, по мнению журналиста, Зеленский намерен в Париже добиться прекращения войны и потерь на фронте, вернуть пленных и заложников, и вернуть Донбасс на любых условиях под украинский контроль.

Зеленский и Путин

Также украинский президент хочет вынести вопрос Крыма за рамки соглашений по Донбассу. Также отдельно будет обсуждаться газовой вопрос, полагает Бутусов.

"В качестве переговорной позиции Украина предлагает Путину снятие санкций Евросоюза и США, наложенных на РФ за войну на Донбассе. Это слабый аргумент… Правда в том, что Крым невозможно вернуть для Путина – это требует сложной политической процедуры. И точно также, Путин не может вернуть Украине Донбасс – это не проблема экономическая, это проблема политическая. Выход украинских сил на границу в любом случае означает политическое поражение Путина и уступку с стороны РФ. А на такие уступки они идти не собираются", – акцентировал эксперт.

Бутусов считает, что войну на Донбассе переговорами не остановить. Путин лишь может взять обязательства по обмену пленными.

"Поэтому у переговоров нет никакой перспективы. Уступки Украины невозможны, поскольку активная часть гражданского общества на уступки не согласится. Уступки России невозможны, поскольку Путин считает, что его игра против Украины результативна", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин встретится с главой Украины Владимиром Зеленским в понедельник, 9 декабря, в Париже после переговоров лидеров "нормандской четверки".

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