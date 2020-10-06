Войну на Донбассе не решить без диалога с Путиным, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский выразил убеждение, что Украина никогда не сможет остановить войну на Донбассе, если не будет говорить с властями страны-агрессора России.

Об этом он сказал в интервью Politico Europe, текст которого опубликовала его пресс-плужба. В разговоре журналисты отметили, мол, украинцы хотят, чтобы их президент остановил войну, но когда слышат, что он начинает говорить со страной-агрессором, то фактически считают его предателем.

"Я бы расставил здесь очень правильно точки: в каком смысле не хочет говорить президент Украины с президентом России, и кто именно распространяет информацию в СМИ о том, что Украина не должна говорить с Россией. Уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией", – заявил Зеленский.

Он добавил, что одновременно с этим должна быть поддержка западных партнеров. Однако, если Украина власть не будет говорить с Путиным, то не сможет полностью восстановить страну, вернуть все территории.

В этом контексте президент озвучил жалобы на СМИ бывших представителей власти, которые, по его словам, делают все, чтобы "сорвать любые возможности диалога".

"Даже в рамках "Нормандии" или Минского процесса. Это касается именно тех медиа, которые принадлежат или большим финансовым структурам, или политикам, которые были во власти до меня и занимали высокие должности. У них у всех есть медиа. Они им принадлежат, к сожалению. Хотя мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории", – заверил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма между Украиной и Россией нет "отношений".