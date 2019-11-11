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11 ноября • обновлено в 13:57
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Войну на Донбассе начала Украина? Геращенко потребовала от Зеленского публичных объяснений

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Позиция основного международного переговорщика от Украины, советника президента Владимира Зеленского Андрея Ермака, которую озвучил под присягой американский дипломат Уильям Тейлор, полностью совпадает с кремлевскими тезисами и выставляет Украину виновной за военную агрессию на Донбассе.

Как отметила в ходе согласительного совета сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, в этой ситуации Владимир Зеленский должен четко сказать обществу – давал ли он такие директивы своим советникам.

"На прошлой неделе были обнародованы показания временно поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора, которые он под присягой давал конгрессу США. И в этих показаниях звучит шокирующая информация, что новая украинская власть фактически обвиняет в войне против Украины – Украину, а не России. Порошенко, а не Путина. Очевидно, что подобные сентенции радостно подхватили российские СМИ, ведь все это ложится в нарратив российской пропаганды о гражданской войне в Украине", – подчеркнула парламентарий.

Ирина Геращенко, Владимир Зеленский

Ирина Геращенко, Владимир Зеленский

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Геращенко заявила, что общество должно знать позицию президента Зеленского и услышать от него, давал ли он своим советникам такие директивы.

Также народный депутат отметила, что вся эта история происходит на фоне беспрецедентного решения международного суда ООН в Гааге, который фактически признал, что РФ причастна к финансированию терроризма на Донбассе и к дискриминации граждан Украины в Крыму.

"Это первый прецедент, когда суд готов рассматривать дело по сути, что целая страна причастна к финансированию терроризма. Также показательно, что суд не учел ни одной претензии РФ. При этом мне странно, что не было никакой реакции на такое решение от офиса президента Украины и команды правящей партии, кроме реакции МИД", – подчеркнула политик.

"Новая власть стесняется называть вещи своими именами. И таким образом заигрывает с Путиным. Но хочу заметить и предупредить, что таким образом вам не удастся задобрить агрессора. И это надо помнить и осознавать", – предостерегла Геращенко.

Как писал OBOZREVATEL, Ирина Геращенко намерена подать запрос в СБУ в связи с визитом в Золотое Луганской области депутата нелегитимной Госдумы России Алексея Журавлева.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Ирина Геращенко Андрей Ермак Владимир Зеленский Уильям Тейлор
Место
Украина
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Скоро и Малазийский Боинг "прилетит" ...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да, вoйнy против своего народа начала Украина. А 2х2=4.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А разве без заявления Зеленского это не ясно?
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