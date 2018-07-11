"Война" за язык: обоснованны ли новые претензии Венгрии

После достигнутого прогресса в переговорах относительно закона об образовании в Украине между Киевом и Будапештом Венгрия предъявила новые претензии по поводу языковой политики в нашей стране, о чем заявила министр образования Лилия Гриневич.

На этот раз Будапешт недоволен проектом закона, который даже не прошел первого чтения в Верховной Раде.

Судя по словам Гриневич, речь идет о проекте №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

В чем же состоят претензии Венгрии, и что получит Украина от его принятия, разбирался OBOZREVATEL .

Проект закона №5670-д появился в парламенте после того, как Конституционный суд признал не соответствующим Конституции Украины скандальный закон "Об основах государственной языковой политики", более известный как "закон Кивалова-Колисниченко", принятый еще в 2012 году.

Он предусматривал возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.

24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для заявлений о "притеснениях прав русскоязычного населения в Крыму".

Однако в то время и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

После решения КСУ сразу 76 нардепов из разных фракций и внесли в Раду новый проект закона.

В зал несколько раз подавались предложения о его внесении в повестку сессии, но этого так и не было сделано. Последняя попытка датируется 18 июня.

В поддержку принятия данного законопроекта несколько раз под парламентом даже собирались митинги, а в Facebook появилась его официальная страница.

Законопроект содержит 60 статей, вносит изменения в более 50 законодательных актов и охватывает более 30 различных сфер общественной жизни.

По мнению авторов, законопроект обеспечит комплексный эффект, необходимый для утверждения украинского языка и защиты прав граждан на получение информации и услуг на украинском языке.

Также законопроект 5670-д требует, чтобы языком рабочего общения, заседаний, встреч в органах госвласти был исключительно украинский.

Иные языки допускаются только при наличии перевода.

При этом требования определяет Национальная комиссия по стандартам государственного языка, а проверку уровня владения осуществляет Центр украинского языка.

Квоты вещания на украинском в эфире телерадиокомпаний продолжает регулировать закон “О телевидении и радиовещании”. Уточняется, что речь идет минимум о 10% вещания на украинском языке для общенациональных телекомпаний, 20% - для местных каналов и 60% - для государственных (процент от времени суточного вещания).

Печатные СМИ должны выходить в нескольких языковых версиях, одна из них - украинская, тираж которой должен составлять минимум половину от совокупного.

Программное обеспечение, у которого есть интерфейс, должно быть переведено на украинский язык, однако на время закупки и переустановки таких программ допустимы официальные языки Евросоюза.

В доработанном варианте закона о статусе языка №5670-д указано, что язык национальных меньшинств будет доступен как в детских садиках, так и в общеобразовательных школах.

Также в случае принятия законопроекта в Украине будет создана Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Это 9 человек, избранных на 6 лет премьер-министром и различными министерствами, а также Президиумом Национальной академии наук Украины.

Функции Нацкомиссии включают утверждение стандартов украинского языка жестов, определение необходимого уровня владения языком для получения украинского гражданства. Такая комиссия должна определить методы проверки уровня языка и утвердить образец сертификата.

Нацкомиссия по стандартам государственного языка должна создать Центр украинского языка, который будет выполнять решения Комиссии, то есть проводить экзамены по украинскому языку чиновников и судей, выдавать сертификаты, разрабатывать пособия и тому подобное.

Также 5670-д вводит штрафы и более серьезное наказание за неиспользование украинского языка в прописанных случаях и унижение государственного языка соответственно.

В частности, в Кодексе об административном нарушении впервые предусмотрена ответственность за неиспользование государственного языка. Так, заседания местной власти или рабочее общение в Вооруженных силах на русском языке может повлечь за собой штраф от 3 400 грн до 6 800 грн, а за проведение русскоязычного научного мероприятия или публикацию рекламы - от 3 400 грн до 5 100 грн.

Кроме того, в Уголовный кодекс вносятся изменения, согласно которым публичное унижение или неуважение государственного языка приравнивается к публичному надругательству над Государственным флагом, гербом Украины или гимном и карается штрафом до 850 грн, или арестом до полугода, или тюремным сроком до 3 лет.

Кратко всю суть законопроекта его сторонники изложили в инфографике:

Судя по всему, именно эти пункты и вызвали негодование Венгрии, усердно борющейся за права своего меньшинства, которое проживает преимущественно на Закарпатье.

Хотя на самом деле нормы, предусмотренные предлагаемыми изменениями, не будут реально ущемлять права нацменьшинств, а наоборот - помогут им интегрироваться в украинское общество, получать высшее образование и прочее.

Также стоит отметить, что сейчас неизвестно и непонятно, будет ли законопроект одобрен парламентом. Кроме того, скорее всего, он также, как и закон об образовании, будет направлен на анализ в Венецианскую комиссию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Венгрия обвинила Украину в "грубой атаке" на национальные меньшинства и "ударе в спину" европейским странам в связи с положениями языковой статьи Закона Украины "Об образовании", принятого Верховной Радой 5 сентября 2017 года.

При этом в декабре 2017 года Венецианская комиссия опубликовала выводы касательно резонансного закона. Она не поддержала ультиматумы, выдвинутые Украине Венгрией.

В феврале Венгрия заблокировала комиссию Украина-НАТО. Такие действия страна применяла несколько раз.

22 июня глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о достигнутом прогрессе в переговорах относительно языка образования в Украине и заверил, что Венгрия не будет полностью отказываться от ныне действующей редакции языковой нормы закона.

Также Венгрия официально сняла свое вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием президента Украины Петра Порошенко.

Но позже Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать любое решение НАТО по Украине.