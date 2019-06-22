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"Война ворвалась в наш дом": Зеленский сделал заявление о бомбардировке Киева

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В честь Дня скорби и памяти жертв войны в Украине президент страны Владимир Зеленский сделал заявление, в котором вспомнил о бомбардировке Киева рано утром 22 июня 1941 года.

Он отметил, что современники должны помнить подвиг тех, кто защищал Украину, и приложить усилия, чтобы война не стала привычной для последующих поколений. Обращение было опубликовано на официальном сайте президента.

"Вторая мировая ворвалась в наш дом и с тех пор охватила всю территорию Украины. Коснулась каждой семьи, каждой человеческой судьбы. Мы должны помнить те страшные годы, подвиг тех, кто защищал нашу страну. Война приносит только кровь, горе и страдания. Мы должны делать все, чтобы она не стала для следующих поколений привычным явлением жизни", – отметил Владимир Зеленский.

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Владимир Зеленский

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США рассказали, как Зеленский может закончить войну на Донбассе. Помощник Дональда Трампа подчеркнул, что мир на востоке нашей страны станет важным шагом в налаживании отношений Вашингтона с Москвой.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
война
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Дійсно-що за алюзії? Ми за мир-любою ціною? Спічрайтери недоосвічені. Або -так і задумали?
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Японский переводчик перевел всю речь одним словом. Попросили уточнить - "болтает !"
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Hecke Josef
Hecke Josef
Кто текст написал Zeбильному,эй отзовись,не любитель ли квартир по-скид3ам Лещ Аль новая звезда Мендель?!
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