"Война в центре Европы": Эстония призвала мир помочь Украине противостоять российской агрессии

Атаки поддерживаемых Россией сил на востоке Украины нарушают Минские соглашения и должны быть осуждены международным сообществом.

Об этом в своем Twitter заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Украина ведет активную войну в центре Европы. Войну ценностей и принципов. Нам нужно объединиться с Украиной", – написала она.

Today’s attacks by Russian-backed forces in Eastern Ukraine violate the Minsk Agreements and have to be condemned by the international community. Ukraine is fighting a hot war in the middle of Europe. A war of values and principles. We need to stand united with Ukraine.