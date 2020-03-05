"Соросята" против "зеленых": чем обернется война Зеленского за власть

В команде президента Украины Владимира Зеленского продолжается кадровая война. В кулуарах Верховной Рады ее называют битвой двух групп – “зеленых” и “соросят”.

Если первые прямо действуют в интересах Зе, то вторые работают под прикрытием влиятельных американских и европейских дипломатов. Один из финальных этапов сражения (после смены Кабмина) – возможная отставка генпрокурора Руслана Рябошапки и главы НАБУ Артема Сытника.

Почему идет такое сражение и кто победит – разбирался OBOZREVATEL.

Между кем идет битва?

Война продолжается между двумя большими силами. Первую можно условно назвать “зелеными” или “кварталом”.

Это группа довольно многочисленна. В нее входит как ближайшее окружение Владимира Зеленского из Офиса президента (выходцы из “Квартала 95”), так и весомая часть фракции “Слуги народа” в парламенте. Эти люди считают себя окружением главы государства, и они во многом обязаны именно ему за попадание во власть.

За последние полгода они регулярно поддерживали почти все инициативы президента и в кулуарах их называют самыми лояльными к Зеленскому людьми.

Вторая группа – “соросята”.

В нее входят все те представители новой власти, которые пришли в политику из общественного сектора, который поддерживается иностранными грантами. Ярчайший представитель этой когорты – уже экс-премьер-министр Алексей Гончарук. До своей работы на топ-уровне он несколько лет возглавлял Офис эффективного управления, который функционировал на деньги на иностранных грантов.

В эту же группу можно внести других членов уже экс-Кабмина (Анна Новосад, Денис Малюська, Оксана Маркарова, Тимофей Милованов и так далее), генерального прокурора Руслана Рябошапку, глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и другие.

Сюда также входят и не приближенные к Зеленскому люди – почти вся фракция “Голоса”, известные антикоррупционные функционеры Виталий Шабунин и в прошлом Сергей Лещенко, Светлана Залищук, Мустафа Найем. И целый ряд антикоррупционных организаций.

Короткая справка:

Почему именно “соросята”? Обозначение было придумано как отсылка к фамилии американского миллиардера Джорджа Сороса. Он является одним из самых влиятельных людей в мире из-за финансовой поддержки Демократической партии США, а также различных фондов (“Возрождение”, “Открытое общество” и другие).

По своей сути это очень интересный пример, когда в Украине войну ведут две группы влияния: внутренняя (из людей, близких к президенту) и внешняя (из ставленников иностранных посольств).Первый этап борьбы – обновление парламента, второй – силовых органов.

И судя, по недавним событиям – убрать премьер-министра оказалось сделать проще чем уволить руководство правоохранительных органов.

Также по информации OBOZREVATEL уже на следующей неделе могут заняться и рассмотрением отставки руководства Нацбанка. Что может прямо ударить по сотрудничеству с Международным валютным фондом.

Генпрокурор уйдет в отставку?

Как сказано выше – первый этап битвы был за Кабинет министров Алексея Гончарука. После длительных переговоров 4 марта его отправили в отставку. Вместе с ним из правительства ушли почти все приближенные люди. Новое правительство Дениса Шмыгаля практически отказалось от людей, которые имеют опыт работы в иностранных структурах. Не считая лишь министра юстиции Дениса Малюськи.

Следующий этап – правоохранительные и антикоррупционные органы. Парламент уже взялся за процесс увольнения главы ОГП Руслана Рябошапки. Под рассмотрение вопроса уже собрали необходимые подписи, а нардеп от СН Максим Бужанский созвал даже внеочередное заседание.

Рябошапка и Сытник

В целом, по информации источников OBOZREVATEL в монобольшинстве, голоса за отставку есть. И поддержать такое решение готовы в том числе и в “Оппозиционной платформе – За жизнь”, а также в других группах парламента. “Будет 250 голосов плюс”, – рассказал собеседник издания.

Единственная помеха на пути увольнения главы ОГП – поддержка со стороны иностранных посольств. "Мы с нетерпением ждем сегодняшней встречи послов стран "Большой семерки" (G7) с генеральным прокурором Рябошапкой, чтобы обсудить значительный прогресс, которого он достиг в реформировании Офиса генерального прокурора", – такой недвузначный твитт опубликовало 3 марта посольство США в Украине. Далее последовала фотография со встречи.

Встреча Рябошапки с послами

Твитт посольства США

Таким шагом на фоне слухов об отставке посольство другой страны прямо поддержало главу украинской прокуратуры. США при поддержке "Большой семерки" таким заявлением прямо пытаются давить на Офис президента.

Не секрет, что Украина во многом зависит от финансовой и политической помощи извне. Поэтому с иностранными посольствами принято считаться.

Схожая ситуация с руководителем НАБУ Артем Сытником. С ним ситуация не такая однозначная, постановления об его отставке в повестке дня в парламенте нет, но оно есть на сайте парламента. При этом подписали документ 209 народных депутатов как от "Слуги народа", так и от других фракций – внефракционные, "Европейская Солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и так далее.

Еще один фронт поддержки Рябошапки и Сытника – заявления лояльных к американскому посольству функционеров. Тут речь идет о "Центре противодействия коррупции" и о других организация. Примечательно, что одна из таких "ГОшек" "Центр стратегических коммуникаций Стратком" в свое время даже оплатила рекламу Офису генерального прокурора.

По информации "Страны", в ноябре 2019-го и январе 2020 года "Стратком" получил два гранта на информационную поддержку Офиса генпрокурора – 15 и 24 тысячи долларов. То есть за два с лишним месяца "Стратком" получил на рекламирование Рябошапки около 40 тысяч долларов. И еще 5300 долларов – на тренинги по медиакоммуникации для Госпогранслужбы. До этого крупный грант в 74 тысячи долларов "Стратком" получил в марте 2019 года.

Какие претензии к Рябошапке и Сытнику?

Если кратко, то к Руслану Рябошапке претензию как части общества, так и окружения Зеленского озвучил лидер фракции СН Давид Арахамия. "Последней каплей, наверное, стало неподписание подозрения по господину Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто этого ничего не делает", – заявил он в Верховной Раде.

Проще говоря – пришла уже вторая весна, а сажать никого в прокуратуре не планируют. Масла в огонь подлила глава Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова. Она заявила, что генпрокурор блокирует сотни подозрений. Она подчеркнула, что в 1272 производствах ГБР Офис генпрокурора не назначил процессуального руководителя, фактически их расследование заблокировано.

Касательно Артема Сытника, то ситуация в каких-то моментах аналогичная. Во-первых, со стороны НАБУ нет никаких посадок. Та и за время работы от НАБУ не было никаких практических результатов. По крайней мере "большой рыбы", так точно.

Во-вторых, Сарненский районный суд Ривненской области обнародовал резолютивную часть постановления, в котором признается виновность директора НАБУ Артема Сытника в коррупционном нарушении. По сути глава антикоррупционного органа был признан коррупционером.

Речь идет о расследовании OBOZREVATEL. Изданию стало известно, семейство Сытника ежегеодно отдыхало в уютном охотничьем угодье "Полесское-Сарны" Ривненской области. К слову, угодьем владеет Юркевич Александр Романович, бывший помощник народного депутата Украины 4 и 6 созывов Шершуна Николая Харитоновича (Блок Литвина), бывшего главы Госкомитета лесхозяйства Украины.

"Полесское-Сарны"

Отпуск в столь живописном месте проходит уже не первый год. Как рассказывает Николай Надейко, за период с 2017 по 2019 гг. Сытник отдохнул в угодье 5 раз. За каждый уикенд было заплачено в среднем около 100 тысяч гривен. Оплату полностью на себя брал Надейко, который выдавал деньги не только на проживание в отеле, но и на еду, а также дорогие развлечения.

По информации источников OBOZREVATEL, в результате борьбы вокруг силовиков победит "зеленое" крыло в президентской власти. И Руслан Рябошапка уйдет в отставку. Глава НАБУ Артемы Сытник пока сохранит свою должность, но вероятно уже на следующей недели его отставку будут рассматривать в зале парламента.

В целом битвы вокруг Кабмина и силовых органах показывают силу группы "квартал", которая практически полностью выбивает людей иностранных структур из украинского истеблишмента. Судя по всему, в ближайшие месяцы людям Зеленского удастся окончательно зачистить лоббируемых американскими и европейскими структурами чиновников из органов власти.

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