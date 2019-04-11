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"Война с системой": Насиров прокомментировал судебное дело

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Врачи государственной больницы под влиянием выполняли указания и осуществляли незаконные действия в отношении Романа Насирова.

Об этом политик сообщил на странице в Facebook. Речь идет о деле в связи с незаконными действиями врачей в отношении него в марте 2017 года.

"Это не дело против врача, а дело против системы, и я объясню почему. Вместо того, чтобы действительно лечить больных людей, государственная больница под влиянием выполняет незаконные указания", — написал Насиров.

Он также отметил многочисленные противоправные действия, совершенные в отношении него:

Роман Насиров

Роман Насиров

Новости
После выборов нужно быстро делать реформы — Насиров

- детектив выдает незаконное постановление (в субботу утром);

- тот же детектив направляет ее в больницу в тот же день;

- директор больницы в тот же субботнее утро вызывает подконтрольных врачей, которые готовы выполнить незаконное исследование;

- насильно против воли привозят человека;

- делают свое грязное противозаконное дело;

- они сами документируют свои противозаконные действия;

- в суде первой инстанции говорят, что оказывали неотложную первичную помощь пациенту, которого привезла скорая;

- разглашение конфиденциальной медицинской информации.

"А это уже группа лиц и заранее спланированные незаконные действия против человека", — резюмировал Роман Насиров.

По его словам, во время рассмотрения дела в первой инстанции были собраны все необходимые доказательства и он будет доказывать свою правоту.

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''Выполняю решение суда'': Насиров сделал официальное заявление

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил Романа Насирова в должности главы ГФС. Суд признал, что отстранение Насирова и его увольнение с поста были незаконными.

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Персона
Роман Насиров
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