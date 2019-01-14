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''Война с Россией не начнется'': в Госдуме разозлились из-за заявления украинского генерала

2.2тЧитать материал на украинском

В Госдуме РФ началась истерика из-за заявления украинского генерала о войне с Россией.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что таким заявлением хотят "заманить" крымчан на выборы президента Украины, передает "РИА Новости".

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Белик полагает, что украинским властям очень нужны голоса крымчан на предстоящих выборах.

"Даже генерала пригласили, чтобы завуалированно дал гарантии безопасности, что не будет стрельбы в день выборов. А так как в Крыму уже опасаются ездить на Украину из-за ее непредсказуемой политики, то заранее подготовленная речь генерала, по замыслу политтехнологов, должна убедить крымчан принять участие в выборах президента Украины. Посыл такой — голосуйте смело, до объявления результатов победителей война с РФ не начнется. Впрочем, жители Крыма сегодня не верят ни одному украинскому политику и тем более военному", — заявил российский депутат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что РФ вряд ли решится на полномасштабное наступление на Украину из-за страха перед катастрофическими последствиями.

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