''Война с Россией не начнется'': в Госдуме разозлились из-за заявления украинского генерала

В Госдуме РФ началась истерика из-за заявления украинского генерала о войне с Россией.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик считает, что таким заявлением хотят "заманить" крымчан на выборы президента Украины, передает "РИА Новости".

Белик полагает, что украинским властям очень нужны голоса крымчан на предстоящих выборах.

"Даже генерала пригласили, чтобы завуалированно дал гарантии безопасности, что не будет стрельбы в день выборов. А так как в Крыму уже опасаются ездить на Украину из-за ее непредсказуемой политики, то заранее подготовленная речь генерала, по замыслу политтехнологов, должна убедить крымчан принять участие в выборах президента Украины. Посыл такой — голосуйте смело, до объявления результатов победителей война с РФ не начнется. Впрочем, жители Крыма сегодня не верят ни одному украинскому политику и тем более военному", — заявил российский депутат.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что РФ вряд ли решится на полномасштабное наступление на Украину из-за страха перед катастрофическими последствиями.

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