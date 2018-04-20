В Раде хотят усложнить жизнь любителям "русского мира"

Законопроект о коллаборационизме может быть дополнен положением о защите информационного пространства Украины, который введет уголовную ответственность за высказывания, разжигающие вражду ради подрыва суверенитета государства.

"Внесение в УПК такой статьи возможно, только в данном случае, я думаю, что не требует дополнительных мер, если говорить в контексте заявлений господина Балицкого. В данном случае, я считаю, что это не есть с его стороны констатацией факта, а это целенаправленная пропагандистская война в пользу РФ, то есть война в информационном поле", – сказал в комментарии "Обозревателю" народный депутат от фракции "Народный фронт" Игорь Лапин.

Нардеп объясняет, что высказывания депутата от "Оппоблока" Евгения Балицкого подпадают под действующее уголовное законодательство в контексте действий, связанных не только с дискредитацией власти и тех событий, которые были на Майдане, а в контексте информационно-подрывной деятельности в пользу агрессора. Однако этого недостаточно.

"Дело в том, что прямой такой нормы на сегодняшний день нет, поэтому они этим и пользуются", – говорит Лапин.

Политик считает, что на это должно обращать внимание Министерство информационной политики.

"Я думаю, что в этой ситуации, как минимум, должна быть реакция Министерства информполитики, должно быть в контексте решений по лицензии и штрафов. В этом случае я считаю, что это прямая атака на суверенитет государства за счет разжигания вражды и диверсионной работы внутри государства", – сказал он.

По его словам, норму, по которой можно ввести ответственность за такие высказывания, можно ввести в закон "о коллаборационизме", которые сейчас зарегистрированы в Раде, так как коллаборационизм – это не только сотрудничество с оккупантами на оккупированной территории, а и диверсионно-подрывная работа на территориях, контролируемых Украиной.

"Сотрудничество с оккупантом может быть не только в органах оккупационной власти, исполнительной и законодательной, можно дополнить этот законопроект чем-то вроде упреков, или разжигание вражды внутри государства, которые отнести к информационно-пропагандистскому руслу военных действий", – считает Лапин.

Народный депутат считает целесообразным ввести такую норму, как минимум на тот период, пока продолжается агрессия России против Украины.

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"Но будут ли под эту норму голоса, я думаю, что в этой ситуации нам будут рассказывать о давлении на свободу слова. Здесь надо быть очень взвешенными. Я думаю, что это можно было бы в контексте "разжигания вражды ради подрыва суверенитета государства". В таком контексте можно. Потому государственную измену мы им здесь не пришьем", – добавил он.

Как ранее сообщал "Обозреватель", провокационные высказывания относительно Революции Достоинства , которые звучат в эфирах телеканалов от политиков, должны наказываться.