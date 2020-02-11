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11 февраля • обновлено в 17:18
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Новинский выступил против переписывания истории

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Депутат Верховной Рады Вадим Новинский заявил, что считает неправильным якобы переписывание истории победы во Второй мировой войне.

Об этом он рассказал в блоге на "Апостроф". Он привел примеры из литературы, которые, по его убеждению, забываются в современной Украине.

В частности, он процитировал классика советской литературы Расула Гамзатова, который говорил: "Не стреляйте в прошлое из ружья, иначе будущее выстрелит в вас из пушки". По мнению Новинского, процесс пересмотра исторического прошлого носит характер настоящей войны с историей и человеческой памятью.

Вадим Новинский

Вадим Новинский

Пресс-служба партии Оппозиционный блок

Также он вспомнил академика Покровского и его фразу об истории как о политике, направленной в прошлое.

"Сегодня мы являемся свидетелями того, как пытаются перелицевать сравнительно недавнюю историю, перевернуть исторические ценности и историческую правду с ног на голову. Главная задача – подвергнуть сомнению, а после высмеять, довести до абсурда тот подвиг, который совершили народы бывшего СССР в борьбе с нацизмом в ходе Великой Отечественной войны", – написал Новинский.

Как утверждает депутат, сегодня часто дискутируется понятие "окна Овертона" – постепенного расширения границ допустимого вплоть до тотального отрицания всего того, что раньше казалось священным, незыблемым, истинным.

"Классический пример: первоначально появляется сообщение о факте каннибализма, далее – о допустимости каннибализма, потом – спор о нравственности каннибализма, и в конце концов – выводы о пользе каннибализма. По этому же сценарию несколько десятилетий подряд ведется работа по дискредитации Великой Победы.

Не так давно в социальных сетях я встретил размышления над этим феноменом: "Сначала Сталина начали равнять с Гитлером. Все великие победы в Войне стали вопреки, а потери выросли до фантастических значений. Далее мы неожиданно стали главными союзниками Гитлера. Понятно дело, изнасиловали всю Германию. Польшу тоже мы оккупировали. Победу праздновать не 9-го, а 8-го. Потом Победа стала не такой уж значимой. Теперь и войну мы развязали. Скоро будут требовать запретить празднование Дня Победы. Да что там, уже требуют… Это я к чему: если мы будем идти на поводу и откажемся от Победы, то скоро будем платить контрибуции и каяться", – написал он.

По его мнению, главная цель, которой задаются инициаторы пересмотра истории Победы, это девальвация всего того, что помогло победить фашизм и нацизм. В этой связи все чаще украинцам навязывается иной подход, сформированный вне пределов Украины. Де-факто происходит ревизия событий первой половины ХХ века. В ход идут многие давно апробированные приемы. В первую очередь таковых можно выделить несколько.

"Первый прием – дискредитация Победы и победителей. Маршала Жукова обвиняют в чрезмерной жестокости и самодурстве. Советских военачальников изображают патологическими садистами и убийцами. Специально достали из архивов и тиражируют немецкую пропагандистскую фальшивку с "приказом" о выселении в Сибирь всех украинцев. Нарочно подчеркивают пропорции в количестве погибших немецких и советских граждан, мол, советские маршалы "завалили" немцев трупами.

Хотя жестокая статистика показывает: безвозвратные потери Вооруженных Сил СССР в 1941 – 1945 годах – 11,5 миллиона бойцов, потери Германии и ее союзников – 8,6 миллионов. То есть, 1,3:1. Основные потери мы понесли не на полях битв, а на оккупированных территориях: потери гражданского населения в зоне оккупации – 13,5 миллионов человек! И тут же новая линия: а что, собственно, дала Победа? Один тоталитарный режим сменился другим, да и немцы были предпочтительнее – культурная, образованная нация, не то, что полуварвары из СССР. Жили бы давно в Европе, ездили бы на немецких автомобилях по качественным автобанам…

Про Генеральный план "Ост" и стратегию порабощения и уничтожения всех неарийских народов (в том числе украинцев) авторы новых исторических концепций сегодня стараются умалчивать. К сожалению, президент Владимир Зеленский попался в идеологическую ловушку и решил признать советское руководство ответственным за начало войны – наряду с немецким руководством. Это один из наиболее коварных тезисов, внедряемых в сознание граждан на протяжении последних десятилетий", – написал он.

По мнению Новинского, второй прием – попытка ввести в игру новых героев.

"То, что украинцам пытаются навязать ОУН и УПА как равноправных участников борьбы с нацизмом – наряду с Красной Армией (а с недавних пор – как основную силу, представлявшую интересы Украины во Второй мировой войне), яркий пример подобного приема. Получается, что украинские националисты в равной мере способствовали победе? А где же великие сражения УПА против немецких войск? Где результативность борьбы с немцами? Югославский вариант, при котором коммунистические партизаны Тито и четники Михайловича воевали в равной мере против нацистов, хоть и стояли на разных идеологических позициях, – явно не пример для Украины, в истории которой УПА играла локальный характер, мало повлиявший на исход Второй мировой войны", – сказал он.

Третий прием, по мнению Новинского, "мягкая реабилитация нацистских преступников".

"То, что в некоторых областях Украины на уровне официальных органов власти воздают почести ветеранам дивизии СС "Галиция", батальонов "Нахтигаль" и "Роланд", "Буковинского куреня" и других формирований колаборационистов, это уже не тревожный сигнал. Это уже настоящий, открытый вызов общественности. Правда состоит в том, что они воевали на стороне Германии, под немецкими знаменами, с немецким оружием, за немецкие интересы, и клятву на верность приносили Гитлеру", – отметил нардеп.

Четвертый прием, как утверждает депутат, – "экспроприация победы".

"Приходится слышать (в том числе от народных депутатов) о том, что Вторую мировую выиграл не СССР, а его союзники. И далее – размышления о роли ленд-лиза в обеспечении Победы, о том, что из более чем 8 миллионов погибших нацистов большая часть погибла в борьбе с англичанами и американцами (на самом деле до 70% потерь Германии приходятся на Восточный фронт). Якобы невинная ошибка американских дипломатов, которые в своем твиттере поздравили с годовщиной освобождения Освенцима американскими войсками – тоже результат идеологической промывки мозгов – многим на Западе (а вскоре это может стать украинскими реалиями) и не приходит в голову, что победить нацизм мог кто-то другой, кроме американского солдата", – написал Новинский.

Пятый прием – гипертрофированное изображение Украины и украинского вопроса в войне, вычленение Украины из общесоветского дискурса. В этом плане, по мнению политика, Владимира Зеленского подставляет его же окружение, подготовив речь со словами о том, что Освенцим освобождали украинцы – на основании наименований дивизий и фронтов (Львовская дивизия, Первый украинский фронт и т.д.).

"Как результат — получаем абсолютно новую картину прошлого, опошленную и извращенную. Эту картину начинает продвигать Институт национальной памяти, получивший неформальный статус министерства истории и предписывающий линию обязательного поведения всем государственным и бюджетным учреждениям", – сказал он.

Политик высказал убеждение, что Минкульт, проведя конкурс на предоставление государственных грантов общественным организациям, занимающимся патриотическим воспитанием молодежи, в год 75-летия победы не профинансировало ни единого проекта, который бы популяризировал и актуализировал борьбу с нацизмом.

"Ситуация нынче такова, что нам надо не просто защищать нашу историю. Нам необходимо переходить в идеологическое наступление – против попыток фальсификации истории, ее ревизии и переписывания. Иначе завтра фашизм снова сможет возродиться – в новых формах, с новыми лидерами. И слова Арнольда Лахновского могут оказаться пророческими", – написал он.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Вадим Новинский
Место
Украина
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
2010 рік. "Теперь по пoвoдy наших oтнoшeнuй с Укрauнoй. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были paздeлeны, мы не пoбeдuлu бы в вoйнe. Мы все равно победили бы, потому что мы страна победителей". І далі "Это означает, что вoйнa выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах". Ось вона історична правда від "не братів", а Новинський тут poзпинaєтьcя. Новинський не має мopaльного права повчати когось, тим більше українців.
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Щпак Сергей
Щпак Сергей
Новинский - полный мудак,гнида православная.Не вспоминается банк Форум? Только меня лично кинул на 7500 грн
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asfdsafa nikolaev
asfdsafa nikolaev
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