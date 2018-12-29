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Война России против Украины: на Западе дали пугающий прогноз на 2019 год

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Украине в 2019 году грозит открытая война с Россией, Москва может решиться на еще более жестокое поведение.

Такое мнение выразил руководитель парижского Центра изучения и анализа политической деятельности (CERAP) Николя Тензе, передает "Апостроф".

"Первый риск - это более жесткое поведение России, которая будет создавать опасности для всей Европы. Прежде всего, конечно, Украины, потому что война может обостриться открыто, как мы увидели в Азовском море. Это могут быть также новые атаки на Донбассе, новое оружие. ЕС и США могут ответить слабо. Это основной риск, потому что он может по-настоящему дестабилизировать ситуацию", — уверен Тензе.

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Украине в данных условиях будет важно показать, что страна является успехом демократии.

"Также, как я говорил некоторым министрам и народным депутатам в Украине, украинская дипломатия может и даже должна делать больше для создания определенной "украинской фракции" в европейский странах, Европейском парламенте. Ведь если взглянуть на все усилия российской пропаганды, их нельзя сравнить с возможностями Украины", — считает эксперт.

Он уверен, что важно собрать интеллектуалов и лидеров мнений и делать больше для влияния на общественное мнение в европейских странах. Украина должна активизироваться.

Россия и Украина

Россия и Украина

Цензор.НЕТ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украине предсказали окончание войны на Донбассе уже в течение двух лет.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Круглов Александр
Круглов Александр
нищая нацистская помойка со скачущим безумным населением - вот чего добилась реально Украина без России и против России.
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Зямов Oся
Зямов Oся
Совсем Петин рейтинг не поднимается. )))
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Шел шестой год войны с Россией, а она так и не напала
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