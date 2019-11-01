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1 ноября • обновлено в 17:32
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"Война" продолжается: Кличко подал на Богдана заявление в полицию

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Мэр Киева Виталий Кличко на фоне скандала с его увольнением с должности главы КГГА написал заявление в полицию против руководителя Офиса президента Андрея Богдана, обвиняя последнего в "самоуправстве".

Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает "Радио Свобода", в распоряжении которого оказался документ.

По мнению Кличко, Богдан нарушил закон, когда обратился в Кабинет министров с письмом о его увольнении – поскольку такие действия не относятся к должностным обязанностям главы ОП.

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Кличко подал на Богдана заявление в полицию

Кличко подал на Богдана заявление в полицию

"С учетом того, что руководитель Офиса президента Украины не наделен полномочиями по инициированию увольнения главы КГГА, однако, совершил действия направленные на устранение Кличко В. В. от должности председателя КГГА, что свидетельствует об осуществлении Богданом А. И. самовольных и не соответствующих установленному порядку действий", – сказано в заявлении.

В связи с этим Кличко просит правоохранителей открыть уголовное производство по ст. 356 УК (самоуправство).

Мэр Киева указал в документе, что одним из оснований внесения Кабмином представления о его увольнении с должности главы КГГА является "окончание срока полномочий президента".

"С учетом того, что председателем КГГА может быть только Киевский городской председатель, который избирается на выборах в местное самоуправление, то есть согласно установленному порядку, председателем КГГА назначается лицо, избранное городским головой, а побуждение к увольнению председателя с должности вопреки установленным нормам является уголовным правонарушением", – добавил он.

Богдан на обращение Кличко в полицию пока не отреагировал.

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Персоны
Виталий Кличко Андрей Богдан
Место
Украина Киев
Теги
КГГА Офис президента
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Да что ж Богдан имеет такое влияние на Зе, не личные у них ли отношения? Это становится странным. Я не в плане осуждения их теоретически возможной любви, а в плане того, что семейные или интимные отношения при прямом подчинении неуместны.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel, ...тем более на уровне управления государством. Ладно Макрон с начальником своей охраны был заподозрен в ну очень близких доверительных отношениях, но ведь не с должностным лицом управленческой госструктуры.
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