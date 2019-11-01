"Война" продолжается: Кличко подал на Богдана заявление в полицию

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне скандала с его увольнением с должности главы КГГА написал заявление в полицию против руководителя Офиса президента Андрея Богдана, обвиняя последнего в "самоуправстве".

Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщает "Радио Свобода", в распоряжении которого оказался документ.

По мнению Кличко, Богдан нарушил закон, когда обратился в Кабинет министров с письмом о его увольнении – поскольку такие действия не относятся к должностным обязанностям главы ОП.

Кличко подал на Богдана заявление в полицию

"С учетом того, что руководитель Офиса президента Украины не наделен полномочиями по инициированию увольнения главы КГГА, однако, совершил действия направленные на устранение Кличко В. В. от должности председателя КГГА, что свидетельствует об осуществлении Богданом А. И. самовольных и не соответствующих установленному порядку действий", – сказано в заявлении.

В связи с этим Кличко просит правоохранителей открыть уголовное производство по ст. 356 УК (самоуправство).

Мэр Киева указал в документе, что одним из оснований внесения Кабмином представления о его увольнении с должности главы КГГА является "окончание срока полномочий президента".

"С учетом того, что председателем КГГА может быть только Киевский городской председатель, который избирается на выборах в местное самоуправление, то есть согласно установленному порядку, председателем КГГА назначается лицо, избранное городским головой, а побуждение к увольнению председателя с должности вопреки установленным нормам является уголовным правонарушением", – добавил он.

Богдан на обращение Кличко в полицию пока не отреагировал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 сентября Кабмин поддержал увольнение председателя КГГА Виталия Кличко.

Сам Кличко заявил, что Кабмин сделал шаг навстречу тому, чтобы в столице было двоевластие. Но, по его словам, уволить его могут только киевляне.

В конце сентября Кличко подал иск против Богдана из-за решения об увольнении его с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!