Война на море: Россия создаст новые проблемы Украине

Украина потеряла Азвоское море, позволив России строить Крымский мост, а теперь Кремль будет специально создавать проблемы в Черном море.

Об этом говорится в блоге военного эксперта Олега Жданова на OBOZREVATEL, который отмечает, что Россия пытается максимально оградить себя от Украины и будет давить до тех пор, пока Киев не успокоится с Крымом.

"Даже то, что они частично закрывают акватории Черного моря под видом проведения учений и стрельб, говорит о том, что они стараются держать буферную зону безопасности вокруг Крыма. Конечно же, россияне не смогут закрыть нам доступ к Черному морю и заблокировать Одессу. Этого им не позволит сделать география. Есть еще Болгария, Румыния и даже с учетом проведения учений есть нормы, по которым россияне имеют право закрыть акваторию, а не полностью весь залив в районе Одессы", - отмечает он.

По словам Жданова, придется просто терпеть неудобства и обходить районы учений, о которых будет заявлено, но в то же время о блокаде Одессы не идет речь вообще.

"Сейчас россияне не пойдут на конфронтацию с ЕС. Наоборот – им нужна хотя бы чья-то поддержка. Их стратегический партнер Китай занял позицию ожидания. Поэтому Евросоюз единственный, кто может сейчас поддержать Россию в противостоянии со США. Кстати, именно для этого Владимир Путин и едет в Берлин. Там он будет искать поддержку и деньги. Ведь следующие американские санкции – это запрет на поддержку России по выплате внешних долгов. А в следующем году им только одних процентов надо выплатить на 20 млрд. Поэтому россияне не будут полностью перекрывать акваторию в Черном море, чтобы не вызывать гнев ЕС. А вот портить нервы нам еще как будут", - объяснил Жданов.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский эксперт Глен Грант предрек захват Россией Азовского моря и Одессы.