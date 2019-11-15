"Можно закончить за день": в "Слуге народа" дали прогноз по войне на Донбассе

В президентской фракции "Слуга народа" заявили, что если президенты Украины и России отдадут приказы своим военным прекратить применять оружие, войну на Донбассе можно закончить за один день.

Такое мнение выразил в интервью BBC News Ukraine председатель парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

"Быстрое решение, наверное, есть, но оно очень сложное для Путина. Вот и все. РФ не признает, что они присутствуют в конфликте – но весь мир это знает. И у нашего президента есть политическая воля к миру", – заявил он.

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"Если будет приказ военным с обеих сторон прекратить применять оружие, то это можно сделать за один день. У нас есть политическая воля – увидим, есть ли она у Путина", – добавил он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Завитневич рассказал, что до саммита "нормандской четверки" на Донбассе не планируются новые этапы разведения войск.

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