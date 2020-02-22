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22 февраля • обновлено в 10:42
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Война на Донбассе: раскрыта подлость России в ООН

5.6т
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Россия в ООН блокирует любые инициативы по Донбассу – даже те, которые направлены на облегчение судьбы мирных жителей ОРДЛО.

Об этом заявил в эфире ObozTV военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя заседание Генеральной Ассамблеи ООН, посвященное ситуации на востоке Украины.

"Мы не можем провести решения из-за того, что у Российской Федерации есть вето, и она все блокирует. Кстати, это в очередной раз доказывает, что у них нет искренности намерений, чтобы устанавливать мир или договариваться о перемирии. Потому что если так, они бы поддерживали все резолюции", – отметил Мусиенко.

"Почему бы им элементарно не поддержать резолюцию, которая касается гуманитарных аспектов – например, доступа Красного Креста на временно оккупированные территории, доступа миссии ОБСЕ в аннексированный Крым, других гуманитарных организаций, которые привозят еду, воду, медикаменты? Их же не пускают на временно оккупированный Донбасс", – подчеркнул он.

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Военный эксперт в качестве примера напомнил, что Украина предлагает открыть железнодорожный переход в Станице Луганской.

"Это гуманитарный аспект, это позволяет людям перемещаться, доставлять какие-то гуманитарные грузы, получать пенсии, ускорить переход линии разграничения. Российские формирования против. После этого они рассказывают, что Украина не хочет возвращения, реинтеграции и вообще против гуманитарных аспектов", – заявил он.

"Что касается Совбеза ООН, мы сейчас должны максимально использовать эту площадку для одного вопроса. Это ввод миротворческой миссии на восток Украины. Прекращение огня и разведение не работает, пока нет третьей нейтральной стороны, которая обеспечит соблюдение", – добавил Мусиенко.

Война на Донбассе: раскрыта подлость России в ООН

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля Совет Безопасности ООН провел заседание в связи с пятой годовщиной Минских договоренностей, которое состоялось по инициативе России. Москва активно обвиняла Украину в войне на Донбассе, пытаясь выставлять ультиматумы. Однако остальные дипломаты разгромили РФ за ложь и цинизм.

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Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Александр Мусиенко
Место
Украина
Тег
ООН
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Golan Sim
Golan Sim
Совершенно уверенно можно утверждать, что майдановские нацисты страшатся самого факта существования народных республик Юго-Востока. Неспособность киевского режима силой подавить народное движение Донбасса очевидно. Остаётся один путь - цивилизованный и конструктивный диалог, который для адептов майдана крайне труден, но другого выхода у них не остаётся, поскольку ба,нд/еровский нацизм в Украине с каждым днём утрачивает свои позиции и приближается к своему закономерному политическому КРАХУ(CRASH).
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Брешит эксперт. Нет там мирных инициатив, там только есть попытки приписать российский Крым к процессу урегулирования конфликта на Донбассе.
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Михаил Устинов
Михаил Устинов
Миротворцев тоже просили ввести, до тех пор пока не согласились
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