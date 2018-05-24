УкрEngРус
Регистрация
БлогиМир

Война на Донбассе: Путин обвинил власть Украины

Читать новость на украинском

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в отсутствии стремления к решению ситуации на Донбассе.

Соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пожаловавшись, что процесс идет медленно.

"Что касается ситуации на Донбассе, то, действительно, процесс идет очень медленно, и мы видим, что сегодняшние власти Киева не стремятся к урегулированию, там разворачивается новая внутриполитическая ситуация, связанная с подготовкой к выборам президента и парламента", — сказал он.

Новости
Вторжение в Азовское море: названы три цели России

Во время переговоров стороны обсудили конфликт на Донбассе, отметив важность выполнения минских соглашений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин прокомментировал отчет объединенной следственной группы по делу о крушении сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года малайзийского Boeing-777.

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на Обозревателе.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинЭммануэль Макрон
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
19
11
Смешно
4
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги