Война на Донбассе: Путин обвинил власть Украины

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в отсутствии стремления к решению ситуации на Донбассе.

Соответствующее заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, пожаловавшись, что процесс идет медленно.

"Что касается ситуации на Донбассе, то, действительно, процесс идет очень медленно, и мы видим, что сегодняшние власти Киева не стремятся к урегулированию, там разворачивается новая внутриполитическая ситуация, связанная с подготовкой к выборам президента и парламента", — сказал он.

Во время переговоров стороны обсудили конфликт на Донбассе, отметив важность выполнения минских соглашений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин прокомментировал отчет объединенной следственной группы по делу о крушении сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года малайзийского Boeing-777.