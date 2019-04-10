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Война на Донбассе: Порошенко обратился в СБУ из-за Медведчука

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Президент Петр Порошенко обратился в СБУ с требованием проанализировать целесообразность присутствия председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом Порошенко сообщил в прямом эфире "Радио НВ", назвав одиозного политика неэффективным.

"Де-факто, Медведчук на переговорах был единственным каналом связи с Путиным и РФ. Он оказался неэффективным", – сказано на странице президента в Twitter.

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Петр Порошенко и Виктор Медведчук

Петр Порошенко и Виктор Медведчук

Президент уточнил, что ждет доклад от украинской спецслужбы о деятельности Медведчука в четверг, 11 апреля.

"У него была одна функция – освобождение заложников, находящихся как в подвалах оккупированных территорий, так и в РФ. Последний раз это произошло в 2017 году. Назвать это эффективным точно нельзя", – отметил Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Виктор Медведчук провел встречу с пресс-секретарем российского президента Владимира Путина Дмитрием Песковым. Они обсуждали освобождение военнопленных украинских моряков.

Адвокатам удерживаемых в РФ моряков ВМС Украины неизвестно, о чем и на каких условиях договаривались политики.

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Читайте все новости по теме "Мирные переговоры в Минске" на OBOZREVATEL.

Тема
Мирные переговоры в Минске
Персоны
Петр ПорошенкоВиктор Медведчук
Место
Украина
Тег
Служба безопасности Украины
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Вообще то поленными и их освобождением занимается уполномоченный по пpавам человека Укpаины Денисова.Почему она до сих поp на своем посту??.Т.е еще pазподтвеpждается аксиома,что Поpошенко-ничтожный,мстительный человечишко.
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2
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
А президентство шоколадного ублюдка можно назвать эффективным?
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3
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Крут ! Жетск!! СВин! Хряк!!
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1
1
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Семёнов Александр, ХPЮКЛ.
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0
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