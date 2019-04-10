Война на Донбассе: Порошенко обратился в СБУ из-за Медведчука

Президент Петр Порошенко обратился в СБУ с требованием проанализировать целесообразность присутствия председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука в переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом Порошенко сообщил в прямом эфире "Радио НВ", назвав одиозного политика неэффективным.

"Де-факто, Медведчук на переговорах был единственным каналом связи с Путиным и РФ. Он оказался неэффективным", – сказано на странице президента в Twitter.

Петр Порошенко и Виктор Медведчук

Президент уточнил, что ждет доклад от украинской спецслужбы о деятельности Медведчука в четверг, 11 апреля.

"У него была одна функция – освобождение заложников, находящихся как в подвалах оккупированных территорий, так и в РФ. Последний раз это произошло в 2017 году. Назвать это эффективным точно нельзя", – отметил Порошенко.

Де-факто, Медведчук на переговорах був єдиним каналом зв’язку з Путіним і РФ. Він виявився неефективним. Звертаюся до СБУ перевірити доцільність далі використовувати Медведчука у гуманітарній групі по звільненню заручників, якщо його дії неефективні. Чекаю на доповідь СБУ! pic.twitter.com/FJWpwJnmew — Петро Порошенко (@poroshenko) 10 квітня 2019 р.

Как писал OBOZREVATEL, недавно Виктор Медведчук провел встречу с пресс-секретарем российского президента Владимира Путина Дмитрием Песковым. Они обсуждали освобождение военнопленных украинских моряков.

Адвокатам удерживаемых в РФ моряков ВМС Украины неизвестно, о чем и на каких условиях договаривались политики.

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