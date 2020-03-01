Война на Донбассе: генерал СБУ раскрыл "план Б" Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает "запасной вариант" урегулирования на Донбассе, который предусматривает полную изоляцию ОРДЛО.

Об этом рассказал в эфире ObozTV бывший начальник Главного следственного управления СБУ генерал Василий Вовк, ссылаясь на источники, "близкие к Минской группе".

Как рассказал Вовк, украинская сторона не верит в возможность провести осенью на Донбассе местные выборы.

Генерал СБУ напомнил скандальное заявление бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова об Украине.

"Мы услышали Суркова. Он не пошел в отставку. В Москве никто не идет в отставку, и бывших кгбистов не бывает. Он говорит, что Украина - не то государство, куда нужно возвращать Донбасс. Не будут они нам возвращать Донбасс украинский, они Украину вернут Донбассу - вот их цель", - пояснил он.

По его словам, в сложившейся ситуации украинская сторона озабочена в первую очередь тем, чтобы остановить гибель людей.

"У меня есть основания говорить, что у руководства государства есть запасной вариант, что делать. Может он не запасной, а основной. У нас на границе с Крымом гибнут люди? Давайте сделаем, чтобы и там не гибли. Ясно, что Донбасс не отдаст нам Россия. Давайте такую же админграницу, и пусть там живут пока что", - заявил Вовк.

"России достаточно выделить один выходной день, провести референдум, и она заберет эти территории. Но ей это не нужно - это усиление и расширение санкций. Ей нужно, чтобы в Украине был этот чирей, эта зараза, которая ранит и колет. И влиять таким образом на Украину", - отметил он.

Генерал призвал украинцев "не жить иллюзиями, а реально оценивать ситуацию".

"Руководство государства и президент, исходя из того, что я слышу, а я системно отслеживаю его речи, уже видит, что надо переходить к варианту №2, который, по большому счету, является первым вариантом. Это граница, полная остановка огня и "ребята, до свидания", - рассказал Вовк.

Как писал OBOZREVATEL, в ходе социологического опроса, проведенного 13-17 февраля Центром Разумкова, большинство украинцев высказались против "особого статуса" для Донбасса. При этом "силовой сценарий" возвращения оккупированных РФ территорий поддержали только 20% респондентов, 56% выступили против этого.

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