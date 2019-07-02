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"Война" Климкина и Зеленского: дипломат указал на "развод супругов"

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"Война" Офиса президента и Министерства иностранных дел это проблема коммуникации между Владимиром Зеленским и Павлом Климкиным.

Об этом в интервью УНН сообщил Постоянный представитель при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Согласно Конституции Украины, МИД и Президент - как супруги. Мы не можем друг без друга. Мы счастливы и эффективны, только когда между нами царит полное взаимопонимание, любовь и единство. Но у нас также нет никаких шансов на развод. Поэтому гораздо лучше всячески избегать любых недоразумений и всегда искать взаимопонимание", – рассказал он.

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Дипломат отметил, что проблема отношений МИДа и Офиса президента – это проблема коммуникации между двумя людьми.

"Я надеюсь, что таких проблем больше не будет, потому что страна не может себе позволить подобных ситуаций ", – подчеркнул он.

Павел Климкин и Владимир Зеленский

Павел Климкин и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 27 июня президент Украины Владимир Зеленский обвинил Министерство иностранных дел в том, что дипведомство отправило ответ на ноту России о пленных украинских моряках, даже не удосужившись обсудить его содержание с главой государства.

  • Как сообщили в пресс-службе МИД, в ноте от российских дипломатов содержалось "циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством".

  • Украинцы бурно отреагировали на ссору Зеленского с Климкиным и обвинили президента в бездеятельности.

  • Климкин в свою очередь обнародовал текст официальной переписки МИД России и Украины. Он обратил внимание, что российская нота – это ловушка, и похоже, у Зеленского в нее попались.

  • В "Слуге народа" ответили министру. Лидер партии Дмитрий Разумков заявил, что Климкин открыто саботирует процесс возвращения моряков.

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Персоны
Дмитрий КулебаПавел КлимкинВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел УкраиныАдминистрация Президента
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