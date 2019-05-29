"Война и позор!" Портников объяснил, чем грозит Украине автономия Донбасса

Конфликт Сербии и Косово наглядно показывает, что предоставление Донбассу автономии в составе Украины приведет к новой войне.

Такое мнение высказал в блоге на "Еспресо" высказал украинский журналист Виталий Портников.

Он отметил, что модель сербской автономии в Косово напоминает модель "автономии Донбасса" в Украине – местные органы самоуправления, которые координируются между собой и представляют из себя государство в государстве.

"Приштина (условная столица Косово – Ред.) пока что не согласилась с такой моделью, но на практике она работает. И каждый раз приводит к новым недоразумениям, потому что не дает ответа на самый простой вопрос: чей же все-таки суверенитет в автономии? Имеет ли право косовский суд задерживать преступников, или если человек – житель сербских районов, то он неподсуден?" – подчеркивает Портников.

Журналист акцентирует, что после учреждения такой автономии Донбасса в Украине война не закончится, она только начнется.

"Потому что начнется конкуренция суверенитетов – политических, судебных, силовых. "Народная милиция" из "особых районов" будет совершать рейды на территорию соседних регионов, красть людей, санкцию на арест которых будут давать суды в Донецке или Луганске. А украинская полиция и СБУ – тоже с судебными решениями – будут задерживать в Донецке тех, кого решил арестовать украинский суд. И всякий раз стороны будут обвинять друг друга в нарушении соглашений, каждый раз войска будут приводиться в состояние боевой готовности, каждый раз будут происходить показательные обстрелы из Донецка, каждый раз нам будут угрожать из Москвы, а Запад станет выражать глубокую обеспокоенность", – пояснил Портников.

Виталий Портников 5 канал

Журналист добавил, что в таком случае будет невозможна европейская интеграция, и Украина будет жить в "перманентной войне и позоре".

Как сообщал OBOZREVATEL, вооруженные силы Сербии привели в полную боевую готовность после задержания утром во вторник косовской полицией 13 сербов на севере Косово и Метохии.

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