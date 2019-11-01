"Воинствующее меньшиство": Сивохо взбесил украинцев скандальным заявлением

Советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Сивохо заявил, мир неизбежен в Украине, а противоположного хочет лишь воинствующее меньшинство.

Он отметил, что разведение сил в Золотом – это шаг в правильном направлении. При этом Сивохо заявил, что для возвращения в состав Украины Донбасса и проживающих на оккупированных территориях людей необходимо, как в семье, научиться понимать, прощать и просить прощения, передает "Интерфакс-Украина".

"Вы знаете, что началось разведение сил в Золотом. Это маленький шаг, но в правильном направлении. Большинство украинцев хотят именно этого, но воинствующее меньшинство продолжает диктовать старую надоевшую политику. Вот почему мы уже работаем над созданием Национальной платформы примирения и единства", – сказал Сивохо.

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"И поверьте, этот мир неизбежен. А значит сильной и независимой Украине быть", – добавил он.

Сивохо также подчеркнул , что не стоит испытывать терпение президента Украины Владимира Зеленского.

"Поставить всех на место "сильной рукой" – это самый простой путь. Самое сложное – настроить сердца и гоовы всех украинцев на единую волну ради единства нашей страны. Поверьте, лучше не испытывать степень терпения и миролюбия президента, я давно его знаю", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сивохо заступился за жителей ОРДЛО и призвал вернуть им украинские пенсии.

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