Военный рассказал, как Гриценко принял участие в АТО

Лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко в августе 2014 года помог выбраться украинским военным из окружения сепаратистов на Донбассе.

Как рассказал 11 января на Форуме демократических сил военнослужащий, участник АТО Александр Кралюк, тогда помощь понадобилась бойцам 2-й роты 24-го батальона, которые находились в поселке Хрящеватое (Луганская область).

Анатолий Гриценко Пресс-служба "Гражданской позиции"

По словам военного, тогда террористы "отрубили" связь и защитникам Украины удалось дозвониться лишь к Гриценко.

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"Ребята были выведены из окружения в Хрещеватом только благодаря тому, что мы дозвонились к Анатолию Степановичу, потому что больше никакой связи не было вообще. Именно таких людей надо ставить к рулю", - сказал Кралюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анатолий Гриценко который 11 января представил свою программу на выборы. Политик заявил, что в ближайшие несколько лет Украине придется столкнуться с новыми экономическими войнами и войнами за ресурсы, которые она сумеет пережить.

Также он рассказал, что намерен провести масштабную реформу армии, когда станет главой государства, и пообещал, что будет жестко наказывать за коррупцию и кумовские отношения во власти.

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