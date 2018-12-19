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Андрей Сенченко
Андрей Сенченко
Украинский политик и общественный деятель, лидер правозащитного движения «Сила права», координатор Военного кабинета Юлии ТимошенкоВсе статьи автора

Военный кабинет: внутренние секреты

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Военный кабинет – не закрытый клуб, где делят должности. Это инструмент для совместной работы в интересах страны и ее безопасности

Попытался подсчитать, сколько раз за пять лет войны Президент Украины прилюдно обещал восстановить мир и вернуть наши территории.

На прошлых выборах, на инаугурации, на каждый государственный праздник, с трибуны парламента, под елочку…

В общем, сбился со счета, не вышло.

Все эти годы в качестве единственного плана действий нам предлагалась разрушительная для страны "минская формула", надиктованная Путиным.

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Даже сейчас, в преддверии президентских выборов, интеллектуально измельчавший политический бомонд страны также оказался неспособен генерировать стратегии и планы действий.

Тем важнее стала инициатива Юлии Тимошенко, которая 30 октября впервые открыто предложила украинскому народу Стратегию мира и безопасности, дающую ответы на главные вопросы: Как восстановить мир? Как вернуть Крым и Донбасс? Как обезопасить нашу страну на будущее?

С обнародованной стратегией каждый заинтересованный гражданин смог ознакомиться в специальной серии публикаций.

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Важным и принципиально новым для украинской политики явилось как предъявление стратегии восстановления полноценного мира без территориальных и политических уступок Кремлю, так и готовность политического лидера к открытому диалогу с обществом по самым острым вопросам.

Для того чтобы реализация обнародованной Стратегии мира и безопасности не буксовала на старте, создан Военный кабинет Юлии Тимошенко, задача которого – подготовить законодательное обеспечение и программу практических действий по ее реализации.

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Военный кабинет – не закрытый клуб, где делят должности. Это инструмент для совместной работы в интересах страны и ее безопасности.

В составе Военного кабинета работают и формируются экспертные группы по 59 направлениям, в каждую из которых мы приглашаем специалистов и практиков по профилю группы, готовых в интересах страны поделиться своими знаниями и опытом. Задача таких экспертных групп – подготовить проекты необходимых законов, решений правительства, указов президента и других документов.

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Войти в состав экспертных групп можно здесь.

Все подготовленные проекты будут публиковаться на информационных ресурсах Военного кабинета. В обсуждении и доработке подготовленных проектов может принять участие каждый гражданин.

Ознакомиться с материалами Военного кабинета Юлии Тимошенко и принять участие в обсуждении можно на ФБ-странице или сайте http://militarycabinet.com.

В общем, никаких секретов нет. Включайтесь в работу.

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