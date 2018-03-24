Военные поддерживают идею госпереворота в Украине – Билецкий

Большинство военных поддерживают силовую смену власти в Украине, но только на уровне идеи.

Такое заявление сделал нардеп, лидер партии "Национальный корпус", основатель полка "Азов" Андрей Билецкий в интервью для Радио Свобода.

"Значительная часть фронтовиков не оружием, а как идею готова поддержать силовую смену власти", - сказал он.

Причиной для таких мыслей Билецкий считает ситуацию в стране в целом. Но, подчеркнул он, военного мятежа в Украине не будет.

"Они не пойдут на эту вещь (переворот. – Ред.). Я в этом не сомневаюсь. Но внутренне поддержат… Люди на войне видят прекрасно, потому что у них есть семьи, они не отрезаны и не живут на каком острове, видят ситуацию внутри страны - экономическую, социальную, политическую, моральную деградацию, но в то же время они видят и то, что в большинстве людей на лицах есть огромная усталость от войны", - сказал Билецкий.

Также Билецкий прокомментировал обыски в здании партии "Национальный корпус". Он заявил, что никаких нарушений закона со стороны "Азова" и "Национального корпуса" не было, а он и другие патриоты не позволят "монтировать новую диктатуру" в Украине.

Как сообщал "Обозреватель", журналистка Юлия Мостовая считает, что у внефракционного народного депутата Надежды Савченко, которую арестовали за подготовку госпереворота и покушения на высшее руководство страны, могут появиться подражатели.