Военное положение в Украине: в Раде назвали условие для возобновления

Продление военного положения в Украине возможно в случае обострения ситуации с агрессией России возле границ.

Соответствующее условие озвучил глава подкомитета по вопросам социальной и правовой защиты военнослужащих комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат от "Народного фронта" Андрей Тетерук в комментарии "РБК-Украина".

"За эти 30 дней мы увидели, что режим военного положения сыграл две ключевые роли: просигнализировал об акте военной агрессии России и укрепил позицию защиты на дипломатическом фронте. А во-вторых, он позволил выявить недостатки и ошибки во взаимодействии исполнительной ветви власти, а именно Кабмина и сектора безопасности и обороны", – заявил Тетерук.

Андрей Тетерук Facebook

Нардеп добавил, что существовала угроза полномасштабного наступления России. Однако на данный момент нет оснований продолжать военное положение.

"30 дней назад, рассматривая акт военной агрессии и подготовку к полномасштабному наступлению на сухопутную часть нашего государства, мы имели вполне вероятную угрозу со стороны РФ. Как мы видим, за эти 30 дней ни одного нарушения прав не произошло. Более угрожающих факторов, чем те, что мы имеем, не обнародовано. Поэтому нет причин продолжать военное положение. Но это не означает, что мы не можем вернуться к этому в будущем в случае ухудшения ситуации на границе", – пояснил Тетерук.

Как сообщал OBOZREVATEL,

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными.

После атаки России в 10 областях Украины ввели военное положение до 26 декабря 2018 года. Под действие попали: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области.