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Военное положение в Украине: Порошенко сделал заявление

10.3тЧитать материал на украинском

Совет национальной безопасности Украины (СНБО) в среду, 26 декабря, собрался на срочное заседание.

На нем президент Украины Петр Порошенко сообщил, что военное положение перестало действовать (чтобы посмотреть видео выступления, проскрольте страницу до конца).

"Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве", - сказал он.

Президент подчеркнул, что принял соответствующее решение несмотря на то, что ситуация в Украине не сильно изменилась.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

Скриншот видео

"ОБСЕ подтвердила данные нашей разведки — в районе Луганска найдены "Грады", увеличено количество артиллерии, не отведены танки, которые были зафиксированы спутниковыми снимками", — отметил он.

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По словам Порошенко, если бы не президентские выборы, он бы попросил Верховною Раду продлить военное положение, поскольку агрессия со стороны России не прекращается.

"Хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась и российская угроза. И возможно, я буду с вами искренен: если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить это военное положение", - сказал он.

В то же время президент подчеркнул, что и за месяц действия военного положения страна сделала много для укрепления обороноспособности, в том числе на международной арене.

Военное положение в Украине: Порошенко сделал заявление

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоОлександр Турчинов
Место
Украина
Тег
военное положение
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Евграфович Павел
Евграфович Павел
Хохлобляку на гиляку епти))))))))
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Bio Sphera
Bio Sphera
Какой смысл продлевать военное положение, если мировое сообщество не отреагировало на провокацию ВСУ в Керченском проливе? Клоуны окончили военное положение, которое объявили на 5-й год войны, которую так и не объявили)
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
Ну, что тролли? Как там " выборы сорвутся"!... гав-гав-гав... "Порошенко нарочно!"...
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Зямов Oся
Зямов Oся
Oluschenko Ostap, блицхрюк провалился и ладно.)))
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