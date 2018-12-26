Военное положение в Украине: Порошенко сделал заявление

Совет национальной безопасности Украины (СНБО) в среду, 26 декабря, собрался на срочное заседание.

На нем президент Украины Петр Порошенко сообщил, что военное положение перестало действовать (чтобы посмотреть видео выступления, проскрольте страницу до конца).

"Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение. Оно базируется на всех составляющих текущей ситуации с безопасностью в государстве", - сказал он.

Президент подчеркнул, что принял соответствующее решение несмотря на то, что ситуация в Украине не сильно изменилась.

Петр Порошенко Скриншот видео

"ОБСЕ подтвердила данные нашей разведки — в районе Луганска найдены "Грады", увеличено количество артиллерии, не отведены танки, которые были зафиксированы спутниковыми снимками", — отметил он.

По словам Порошенко, если бы не президентские выборы, он бы попросил Верховною Раду продлить военное положение, поскольку агрессия со стороны России не прекращается.

"Хотел бы подчеркнуть, что никуда не делась и российская угроза. И возможно, я буду с вами искренен: если бы не выборы, мы бы попросили Верховную Раду продлить это военное положение", - сказал он.

В то же время президент подчеркнул, что и за месяц действия военного положения страна сделала много для укрепления обороноспособности, в том числе на международной арене.

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