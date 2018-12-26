Военное положение по всей Украине: Ярош сделал заявление

Отмена военного положения в Украине стане неверным шагом. Особый режим должен быть введен по всей территории страны.

Такое мнение выразил командующий "Украинской добровольческой армии", экс-руководитель "Правого сектора" нардеп Дмитрий Ярош, передает "Украинская правда".

"Я голосовал за введение военного положения на 30 суток. Хотя считаю это полным маразмом - вводить его на 30 суток. Военное положение вводится для того, чтобы одержать победу в войне. Такова мировая практика", – заявил Ярош.

Он добавил, что введение военного положения позитивно отразилось на украинской армии.

"Поэтому я считаю абсолютно правильным военное положение. Я считаю неправильным его прекращать. Неправильно, что его ввели только на некоторые области. А если удар будет со стороны Беларуси?", — подчеркнул Ярош.

Ярош отметил, что военное положение нужно было вводить еще в 2014 году.

"То, что у нас захваченные моряки... Такой открытый акт агрессии. На него надо было отвечать. Если бы я был на месте власти, то продолжил военное положение. Но без ограничений политических свобод", – сказал он.

Дмитрий Ярош Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL,