Военное положение по всей Украине: Ярош сделал заявление

Отмена военного положения в Украине стане неверным шагом. Особый режим должен быть введен по всей территории страны.
Такое мнение выразил командующий "Украинской добровольческой армии", экс-руководитель "Правого сектора" нардеп Дмитрий Ярош, передает "Украинская правда".
"Я голосовал за введение военного положения на 30 суток. Хотя считаю это полным маразмом - вводить его на 30 суток. Военное положение вводится для того, чтобы одержать победу в войне. Такова мировая практика", – заявил Ярош.
Он добавил, что введение военного положения позитивно отразилось на украинской армии.
"Поэтому я считаю абсолютно правильным военное положение. Я считаю неправильным его прекращать. Неправильно, что его ввели только на некоторые области. А если удар будет со стороны Беларуси?", — подчеркнул Ярош.
Ярош отметил, что военное положение нужно было вводить еще в 2014 году.
"То, что у нас захваченные моряки... Такой открытый акт агрессии. На него надо было отвечать. Если бы я был на месте власти, то продолжил военное положение. Но без ограничений политических свобод", – сказал он.
Дмитрий Ярош
Голос Америки
Как сообщал OBOZREVATEL,
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.
После атаки России в 10 областях Украины ввели военное положениедо 26 декабря 2018 года. Под действие закона попали: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области. Окончательный указ был опубликован в газете Верховной Рады Украины 28 ноября.
29 ноября Украина полностью закрыла административную границу с оккупированным Крымом для иностранцев. Ее смогут пересекать только граждане Украины.