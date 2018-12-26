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Военное положение по всей Украине: Ярош сделал заявление

5.4тЧитать материал на украинском

Отмена военного положения в Украине стане неверным шагом. Особый режим должен быть введен по всей территории страны.

Такое мнение выразил командующий "Украинской добровольческой армии", экс-руководитель "Правого сектора" нардеп Дмитрий Ярош, передает "Украинская правда".

"Я голосовал за введение военного положения на 30 суток. Хотя считаю это полным маразмом - вводить его на 30 суток. Военное положение вводится для того, чтобы одержать победу в войне. Такова мировая практика", – заявил Ярош.

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Он добавил, что введение военного положения позитивно отразилось на украинской армии.

"Поэтому я считаю абсолютно правильным военное положение. Я считаю неправильным его прекращать. Неправильно, что его ввели только на некоторые области. А если удар будет со стороны Беларуси?", — подчеркнул Ярош.

Ярош отметил, что военное положение нужно было вводить еще в 2014 году.

"То, что у нас захваченные моряки... Такой открытый акт агрессии. На него надо было отвечать. Если бы я был на месте власти, то продолжил военное положение. Но без ограничений политических свобод", – сказал он.

Дмитрий Ярош

Дмитрий Ярош

Голос Америки

Как сообщал OBOZREVATEL,

Персона
Дмитро Ярош
Место
Украина
Тег
военное положение
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Вальцман трусливая гнида нашел лоха , через кого можно продлить военное положение 😂. Рейтинг ниже чем у ющенко . Вальцман самый бездарный и самый пиздл...ый "президент" ! Ярош продался шлюха дешовая 😂
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Oluschenko Ostap
Oluschenko Ostap
что-то Ярош появляется только время от времени.... Каломойский благословил? Как-то эпизодически появляется "ПС"... И не всегда на пользу Украине и украинцам.
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Приходько Егор
Приходько Егор
что то он раскукорекался в последнее время. никак хочет в котел к своему бандере попасть поскорее.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Приходько Егор, кукарекает наипараше петухи такие как ты послу случки с ишаком, беги какашник свой подмой, воняешь ведь, мерзота подхуйловая)))
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