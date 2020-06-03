Украинское правительство не собирается восстанавливать водоснабжение Крыма до его полной деоккупации.

Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Это принципиальная позиция: будет полная деоккупация Крыма, восстановим водоснабжение. Помогать оккупационной российской администрации мы не собираемся", – сказал он.

На вопрос о том, есть ли опасения, что РФ может прибегнуть к силовым мерам, Резников ответил:

"Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за 6 лет уже отбоялись".

Министр добавил, что в Украины сейчас "совсем другое состояние боевой готовности, другая армия, которая готова дать отпор врагу".

Алексей Резников Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее Алексей Резников заявил, что на сегодняшний день не видит угрозы полномасштабной войны с Россией.