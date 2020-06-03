Резников озвучил позицию Украины по воде для Крыма
Украинское правительство не собирается восстанавливать водоснабжение Крыма до его полной деоккупации.
Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.
"Это принципиальная позиция: будет полная деоккупация Крыма, восстановим водоснабжение. Помогать оккупационной российской администрации мы не собираемся", – сказал он.
На вопрос о том, есть ли опасения, что РФ может прибегнуть к силовым мерам, Резников ответил:
"Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за 6 лет уже отбоялись".
Министр добавил, что в Украины сейчас "совсем другое состояние боевой готовности, другая армия, которая готова дать отпор врагу".
Как писал OBOZREVATEL, ранее Алексей Резников заявил, что на сегодняшний день не видит угрозы полномасштабной войны с Россией.