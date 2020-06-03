Главная Новости
3 июня • обновлено в 23:38
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Резников озвучил позицию Украины по воде для Крыма

814
Читать материал на украинском

Украинское правительство не собирается восстанавливать водоснабжение Крыма до его полной деоккупации.

Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Это принципиальная позиция: будет полная деоккупация Крыма, восстановим водоснабжение. Помогать оккупационной российской администрации мы не собираемся", – сказал он.

На вопрос о том, есть ли опасения, что РФ может прибегнуть к силовым мерам, Резников ответил:

"Мы не боимся. Мы готовы сегодня к любым поступкам и действиям. Мы за 6 лет уже отбоялись".

Министр добавил, что в Украины сейчас "совсем другое состояние боевой готовности, другая армия, которая готова дать отпор врагу".

Алексей Резников

Алексей Резников

Коллаж

Как писал OBOZREVATEL, ранее Алексей Резников заявил, что на сегодняшний день не видит угрозы полномасштабной войны с Россией.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дарья Дурова
Темы
Российско-украинский конфликт Аннексия Крыма
Персона
Алексей Резников
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины политика Новости Крыма Крым Крым без воды
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,5 млн человек, погибли – 384 тысяч.

  • Ученые из Европы обнаружили новый способ диагностики COVID-19. Он показывает степень опасности вируса.

  • ВОЗ объявила о возобновлении испытаний "препарата Трампа", который раньше обвиняли в повышении смертности от коронавируса.

  • COVID-19 вызвал дискуссии в мире: Швеция признала ошибку отказа от карантина, а Южная Корея ввела QR-коды для похода в клуб или церковь.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги