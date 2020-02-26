Вода в Крым: в Украине ответили на требование оккупантов

Главная Новости
26 февраля • обновлено в 16:47
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Вода в обмен на путевки: в Украине ответили на требование оккупантов по Крыму

1.8т
Читать материал на украинском

За время российской оккупации Крыма число отдыхающих на полуострове украинцев сократилось в 10 раз, и эти люди не нуждаются в воде из Северо-Крымского канала.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-постпред президента Украины в АР Крым Борис Бабин. Он прокомментировал заявления российских политиков, что Украина обязана открыть Северо-Крымский канал из-за якобы массового наплыва своих туристов на полуостров.

"Курортный сектор Крыма, те местности, где традиционно люди отдыхают, мало связаны с Северо-Крымским каналом. На южном берегу Крыма и на юго-западе есть местные источники воды. Никакого отношения Северо-Крымский канал не имеет ни при каких обстоятельствах к этой части инфраструктуры Крыма", - подчеркнул бывший постпред.

Новости
"Воду в Крым нужно продавать!" Куницын ответил на заявление Арахамии

"Я думаю, что это заявляют люди, которые видели Крым где-то когда-то на карте, и там никогда не были, а возможно отдыхают в совсем других местах - в Европе или на каких-то островах", - отметил Бабин.

Экс-чиновник привел статистику, по которой в условиях оккупации Крым посещают с целью отдыха до 300 тыс. украинцев, тогда как до оккупации это число составляло 4 млн.

"Крым не является Меккой для украинского туриста по ряду обстоятельств. Это политические обстоятельства, плохая логистика, цены, которые, мягко говоря, выше, чем на подконтрольной территории, а также равняются или выше, чем цены на курортах Средиземного моря", - заявил Бабич.

Новости
"Ахиллесова пята России": Крыму спрогнозировали большие проблемы с водой

"Для человека, которые умеет считать собственные средства, даже если он абсолютно аполитичен, даже если люди не воспринимают ситуацию войны, агрессии, просто если они считают собственный бюджет, то очевидно, что такие поездки - своеобразное удовольствие, очень дорогое и некачественное. Это объективная реальность", - добавил он.

Вода в Крым: в Украине ответили на требование оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 21:00 на ObozTV.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Аннексия Крыма
Персона
Борис Бабин
Место
Украина
Теги
Крым Крым без воды Крымский канал Новости Крыма
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
3
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги