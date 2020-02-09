"Там уже катастрофа": Джемилев назвал условие для подачи воды в Крым

Украина даст воду в Крым только после его освобождения от российской оккупации, продажа же – невозможна.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Конечно, дефицит воды в Крыму есть – в степной части это уже катастрофа для сельского хозяйства. Мы будем подавать воду, обязательно, но только после освобождения Крыма от оккупантов. Разговоры о том, что это наносит ущерб жителям, другие сантименты – расскажите это в другом месте", – подчеркнул он.

Джемилев назвал условие для подачи воды в Крым УНИАН

Идею продажи воды Крыму Джемилев резко раскритиковал. "Как бы это помягче сказать… Тут нет никакого признака патриотизма, это заработок на торговле с оккупантами. Более того, сами такие высказывания наносят ущерб престижу нашего государства. Мы во всем мире говорим, что на нашу страну напали, требуем усиления санкций и вдруг заявляем, что будем тут зарабатывать", – возмутился он.

"Тогда нам другие страны скажут: почему мы должны нести потери в то время, как вы там зарабатываете? Пожалуйста, пусть Путин поднимает вопрос воды на встрече "нормандской четверки", а мы поднимем вопрос о скорейшем освобождении Крыма", – добавил Джемилев.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" аннексированного Россией Крыма заявили, что Симферополь обеспечен водой максимум на 100 дней.

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