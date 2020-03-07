Путин потребовал у Зеленского воду для Крыма в обмен на Донбасс – Бутусов

Подача воды в аннексированный Крым – якобы одно из условий дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, которое поставил глава России Владимир Путин президенту Украины Владимиру Зеленскому на "нормандской встрече" в декабре 2019 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источники издания "Цензор.Нет". Он пишет, что в ходе телефонного разговора 14 февраля российский лидер якобы снова потребовал от Зеленского включения воды в Крым, "как одно из условий договоренностей на следующей "нормандской встрече".

Бутусов назвал проверкой общественного мнения заявления о воде для оккупированного полуострова, которые звучали от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Офис президента изучает, готово ли украинское общество пойти на такие уступки Путину", – считает журналист.

Путин потребовал у Зеленского воду для Крыма – СМИ Коллаж

Он высказал мнение о том, что подобная договоренность с Путиным – "грубейшая ошибка президента".

"Принятие на себя обязательств перед Путиным по поставкам воды и попытка этот проект реализовать – это тяжелый удар по доверию к власти в Украине", – убеждает журналист.

Как писал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что выйдет из "минского процесса", если глава РФ Владимир Путин не прекратит войну на Донбассе за год. Этот срок для Путина исчисляется с саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года.

Зеленский ранее сообщал, что в конце апреля может произойти еще одна встреча в "нормандском формате".

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