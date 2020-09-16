Вода для Донбасса и наказание телефонных минеров: главные решения Рады за 16 сентября

В среду, 16 сентября, Верховная Рада Украины собралась на очередное пленарное заседание, чтобы рассмотреть вопрос о подачи воды на Донбассе и усилить ответственность за ложные "минирования".

Всего в повестку дня включено более 35 вопросов, которые опубликованы на сайте парламента.

В пояснительной записке к проекту закона "О разведке" №2415д говорится, что будет определен круг должностных лиц, которые будут иметь доступ к разведданным, социальные и юридические гарантии для сотрудников разведывательных органов.

Также документ определяет, какие структуры занимаются разведкой, кто ими управляет, кому они подчиняются и каким образом в них осуществляется гражданский контроль и т.д.

Проект закона "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" (за ложное минирование – Ред.) № 3911 предлагает установить в качестве дополнительного наказания – конфискацию имущества.

Законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" №3743 предусматривает админнаказание за перегрузу грузовиков на дорогах и возможного создания ДТП.

На повторное рассмотрение с предложениями от президента Украины вынесен законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно отчуждения имущества граждан Украины, предоставленного в качестве обеспечения кредитов в иностранной валюте" №3640. Ранее гарант ветировал принятие закона и отправил его на доработку в ВР.

Поясним, что закон предлагал продлить срок моратория на отчуждение жилого имущества за просроченные валютные кредиты граждан, в том числе ипотечные, до 1 января 2022 года. Согласно документу, жилье не может быть отчуждено у гражданина, если это единственное место проживания, если общая площадь жилья составляет не более 140 кв.м. для квартиры и 240 кв.м для дома.

Также нардепы рассмотрят проект постановления об Обращении к Кабинету Министров Украины относительно принятия мер для обеспечения населения Донецкой области бесперебойным водоснабжением №3835.

В документе говорится, что дефицит питьевого водоснабжения возник в связи с аварийным состоянием сооружений Второго Донецкого водопровода, потребителями воды которого являются города Славянск, Краматорск (частично), Дружковка, Константиновка и другие населенные пункты Славянского и Константиновского районов.

Инициаторы постановления обратились к Кабмину с требованием выделить деньги на капитальный ремонт и реконструкцию объектов Второго Донецкого водопровода.

Кроме того в Раде вынесены на рассмотрение два проекта закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" №3335 и 3335-1.

В документе №3335-1 сказано, что в законы Украины будут внесены изменения относительно:

уточнения процедуры принятия активов в управление Нацагентством;

предоставления возможности прозрачной реализации активов агентством;

обеспечения участия уполномоченного лица органа по выявлению, розыску и управление активами в процессе судебного производства.

К тому же в проект №3335 добавлено, что установление процедуры управления арестованным имуществом осуществляется в исключительных случаях на основании решения Кабмина.

Законопроект №2551-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины" предусматривает запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года. Также с этой даты будет запрещено распространение оксорозкладних (оксобиорозкладних) пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства.

В проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия" № 3055 устанавливается принцип, что если возраст лица не установлен и есть основания полагать, что нет совершеннолетия, то он подпадает под защиту как ребенок.

Также в Уголовном кодексе начнут исчислять сроки давности привлечения к уголовной ответственности, начиная со дня достижения совершеннолетия потерпевшим ребенком.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 сентября Верховная Рада официально высказалась по Беларуси и упростила регистрацию на местных выборах в Украине.