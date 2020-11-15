Во втором туре выборов в Украине организовали незаконную агитацию и "карусели". Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Политика
8,6 т.

  • На улицах Херсона размещены билборды, выполненные в стилистике кандидатов в мэры

  • В Краматорске заподозрили использование технологии "избирательных каруселей"

  • Молодой человек после голосования показывал телефон другому

КИУ сообщил о нарушениях на выборах

Во втором туре выборов в ряде городов Украины организовали незаконную агитацию и "карусели".

Как сообщил Комитет избирателей Украины в Facebook, на улицах Херсона размещены билборды, выполненные в стилистике кандидатов, вышедших во второй тур выборов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На одних написано "Выбирай! Свой хозяйственник или чужой популист", на других – изображен динозавр с надписью "да" (летом по инициативе одного из кандидатов в Херсоне состоялась выставка-аттракцион "Больших динозавров").

Между тем в Краматорске наблюдатели КИУ сообщили о подозрении на использование технологии "избирательных каруселей".

Так, на участке №141042 молодой человек после голосования показывал телефон другому, который пришел с ним на участок, но сам не голосовал.

Билборды в Херсоне выполнены в стилистике кандидатов в мэры
Скрытая агитация в день выборов в Херсоне
Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября в Украине проходит второй тур местных выборов 2020 – украинцы снова выбирают мэров ряда городов.

OBOZREVATEL следит за нарушениями на выборах в режиме онлайн.

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