Во втором туре выборов в Украине организовали незаконную агитацию и "карусели". Фото
На улицах Херсона размещены билборды, выполненные в стилистике кандидатов в мэры
В Краматорске заподозрили использование технологии "избирательных каруселей"
Молодой человек после голосования показывал телефон другому
Во втором туре выборов в ряде городов Украины организовали незаконную агитацию и "карусели".
Как сообщил Комитет избирателей Украины в Facebook, на улицах Херсона размещены билборды, выполненные в стилистике кандидатов, вышедших во второй тур выборов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
На одних написано "Выбирай! Свой хозяйственник или чужой популист", на других – изображен динозавр с надписью "да" (летом по инициативе одного из кандидатов в Херсоне состоялась выставка-аттракцион "Больших динозавров").
Между тем в Краматорске наблюдатели КИУ сообщили о подозрении на использование технологии "избирательных каруселей".
Так, на участке №141042 молодой человек после голосования показывал телефон другому, который пришел с ним на участок, но сам не голосовал.
Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября в Украине проходит второй тур местных выборов 2020 – украинцы снова выбирают мэров ряда городов.
OBOZREVATEL следит за нарушениями на выборах в режиме онлайн.