Во второй тур выборов мэра выходят Пальчевский и Кличко, – букмекеры

Мария Шевчук Политика 13:26, 10.10.2020

Накануне местных выборов букмекерские конторы начали активно принимать ставки на то, кто же займет кресло мэра в столице, сообщает "24 канал".

Так, согласно последним котировкам, наибольшие шансы на победу у действующего городского главы Виталия Кличко. Ставки на его триумф принимают с коэффициентом 1,07. На втором месте расположился Андрей Пальчевский с коэффициентом 2,5.

Следом идет Игорь Смешко (коэффициент 8). В то же время, букмекеры не верят в победу Сергея Притулы (10) и Ирины Верещук (15).

Напомним, по данным последних социологических опросов, Пальчевский сокращает отставание от Кличко.

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Политика

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