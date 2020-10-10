Во второй тур выборов мэра выходят Пальчевский и Кличко, – букмекеры

Накануне местных выборов букмекерские конторы начали активно принимать ставки на то, кто же займет кресло мэра в столице, сообщает "24 канал".

Так, согласно последним котировкам, наибольшие шансы на победу у действующего городского главы Виталия Кличко. Ставки на его триумф принимают с коэффициентом 1,07. На втором месте расположился Андрей Пальчевский с коэффициентом 2,5.

Следом идет Игорь Смешко (коэффициент 8). В то же время, букмекеры не верят в победу Сергея Притулы (10) и Ирины Верещук (15).

Напомним, по данным последних социологических опросов, Пальчевский сокращает отставание от Кличко.