Во второй тур президентских выборов выходят Порошенко и Тимошенко - соцопрос

Фаворитами ближайших президентских выборов в Украине являются лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко и нынешний глава государства Петр Порошенко.

Согласно данным опросов социологической службы SOCIS, именно они являются главными кандидатами на выход во второй тур выборов.

Если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов от общего количества избирателей получила бы Юлия Тимошенко - 8,9%. Петр Порошенко, в свою очередь, набрал бы 7,9%.

Экс-министр обороны, лидер партии "Громадянська позиція" Анатолий Гриценко оказался бы на третьем месте.

Однако стоит отметить, что около половины избирателей еще не определились со своими симпатиями к кандидатам в президенты.

Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года.

Как писал "Обозреватель", ранее были обнародованы данные еще одной социологической группы, согласно которым Тимошенко опережает конкурентов с существенным отрывом.