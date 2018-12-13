Во время военного положения прокурор Запорожской области Романов устранился от выполнения своих обязанностей — депутат Гришин

Глава фракции УКРОП в Запорожском облсовете, правозащитник Ярослав Гришин возмущен действиями руководителя Запорожской областной прокуратуры Валерия Романова, который запретил работникам брать отпуска и покидать территорию области.

Вместо этого сам прокурор области вместе с первым заместителем находятся на больничном. Об этом Гришин сообщил во время прямого эфира на странице в Facebook 13 декабря.

Под стенами прокуратуры он обратился к генеральному прокурору Юрию Луценко и порядочным работникам прокуратуры остановить беззаконие областного прокурора Романова.

"Во время военного положения прокурор Запорожской области Валерий Романов ушел на больничный. Также на больничном, как мне сообщили, одиозный его первый заместитель Василий Карман. Исполняющего обязанности нет вообще, никаких заместителей прокурора на работе нет. Вместе с этим еще на прошлой неделе сотрудники прокуратуры сообщали мне о приказе руководителя: никто из них не может уйти в отпуск и покидать территорию области. А те, кто находился в отпусках, уже отозваны. И это первый прецедент в Украине с тех 10-ти областей, где введено военное положение. В Запорожской области нарушаются конституционные права граждан, в данном случае - сотрудников прокуратуры области. Ограничена свобода передвижения людей. Хотя прокуратура области не является воинской частью или вооруженным формированиям. Работники должны находиться на рабочем месте без выходных, хотя главного прокурора области и его заместителя на рабочих местах нет", – сообщил Гришин.

Валерий Романов "Вся Власть"

Депутат также зарегистрировал в прокуратуре депутатское обращение к прокурору с требованием предоставить необходимую информацию.

Также Гришин заявил, что облпрокурор, пользуясь положением, раздаёт служебные квартиры, купленные месяц назад, своим. В частности, прокурору Сергею Булавину, который задекларировал несколько квартир. Таким образом, уверен депутат, прокурор нарушил интересы работников льготных категорий - матери-одиночки. Вместо того, чтобы в соответствии с законом Украины предоставить квартиру матери-одиночке, Романов не соблюдает очередности. Также нарушает закон "О жилищном фонде социального назначения", согласно которому семьи, одинокие матери и родители, имеющие 3-х или 4-х детей, имеют право первоочередного получения квартир из жилого фонда социального назначения, которое предоставляется органами местного самоуправления.

Вместе с тем, депутат Запорожского городского совета от УКРОПа Михаил Прасол подал на рассмотрение сессии проект решения о выражении недоверия прокурору Запорожской области Романову. Депутаты должны рассмотреть документ уже 19 декабря.