Во время агитации главы Закарпатской ОГА за "Слугу народа" вывозили лес-кругляк

Борис Бондарь Политика 20:08, 13.10.2020 Обновлено: 01:01, 14.10.2020

В Закарпатской области во время предвыборного выступления главы ОГА Алексея Петрова проехал лесовоз, груженный лесом-кругляком.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал IN UA. Петров является первым номером в избирательном списке партии "Слуга народа" на местных выборах в Закарпатский областной совет.

"Пока губернатор Закарпатской области толкает свою пламенную предвыборную речь, на его фоне тихонько проезжает под завязку набитый лесовоз. Для полной эпичности не хватает фуры с янтарем и местных мафиози", – сказано в подписи к видео.

Напомним, в ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете вырубки Карпат.

Выступление Петрова
Телеграм-канал IN UA

Как сообщал OBOZREVATEL, объемы незаконной вырубки леса в Украине за 2019 год выросли почти в семь раз – до 118 тыс. кубометров с 17,7 тыс. кубометров годом ранее.

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