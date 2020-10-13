Во время агитации главы Закарпатской ОГА за "Слугу народа" вывозили лес-кругляк

В Закарпатской области во время предвыборного выступления главы ОГА Алексея Петрова проехал лесовоз, груженный лесом-кругляком.

Соответствующее видео опубликовал Телеграм-канал IN UA. Петров является первым номером в избирательном списке партии "Слуга народа" на местных выборах в Закарпатский областной совет.

"Пока губернатор Закарпатской области толкает свою пламенную предвыборную речь, на его фоне тихонько проезжает под завязку набитый лесовоз. Для полной эпичности не хватает фуры с янтарем и местных мафиози", – сказано в подписи к видео.

Напомним, в ноябре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете вырубки Карпат.

Выступление Петрова Телеграм-канал IN UA

Как сообщал OBOZREVATEL, объемы незаконной вырубки леса в Украине за 2019 год выросли почти в семь раз – до 118 тыс. кубометров с 17,7 тыс. кубометров годом ранее.