Зреет скандал: во Львове решили запретить "правой руке" Дуды въезд в Украину

Депутаты львовского областного совета приняли решение обратиться к Службе безопасности Украины и Министерства иностранных дел из-за событий, произошедших 25 февраля в Гуте Пеняцкой.

Тогда, во время поминальных мероприятий, госсекретарь канцелярии президента Адам Квятковский зачитал обращение президента Польши Анджея Дуды, в котором обвинил украинских националистов в "геноциде" поляков, передает Zaxid.net.

В связи с этим депутаты Львовского облсовета обратятся в МИД и СБУ с призывом признать Адама Квятковского персоной нон грата в Украине, а также направить ноту протеста к президенту и правительству Польши в связи с украинофобскими высказываниями.

Ранее в этот же день депутаты Львовского областного совета требовали признать персоной нон грата польского депутата Роберта Винницки, который 19 марта потоптался в Варшаве по красно-черному флагу.

Как ранее писал "Обозреватель" в Польше анонсировали изменение "антибандеровского закона".